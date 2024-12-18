Курорты Краснодарского края больше не курорты: мазут из российских танкеров дошел до пляжей Анапы. Видео

Вечером 17 декабря на пляжах российской Анапы ухудшилась ситуация из-за аварии танкеров "Волгонефть" возле Керчи. На побережье продолжало выносить все больше мазута.

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Об этом сообщили российские СМИ и паблики, в сети публиковали кадры последствий катастрофы. На море усиливался шторм и ветер, из-за чего курорт буквально утопал в черной жидкости.

"Это, короче, катастрофа, экологическое бедствие... Такая вонь стоит... Дышать нечем, можно вообще угореть", – жаловались россияне.

В МЧС РФ объявили, что работы по ликвидации загрязнения на побережье в Темрюкском районе и Анапе приостановлены до утра. За сутки там собрали 12,6 т нефтепродуктов и расчистили 4,2 км береговой линии. Отмечается, что работы усложняются сильным ветром и осадками.

Между тем, россиян уже призывают не спешить с отменой поездки в Анапу летом после загрязнения морского побережья нефтепродуктами. Как заявили в Институте океанологии имени Ширшова РАН, экосистема должна восстановиться до курортного сезона.

Напомним: два российских танкера с мазутом утром 15 декабря почти затонули у побережья временно оккупированного Крыма. Штормовое море буквально разломило пополам корабли "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", погиб один из членов экипажа.

В Greenpeace Ukraine отметили, что оба танкера государства-агрессора перевозили топливо для российского флота. Впоследствии стало известно, что в результате вода может быть загрязнена 4300 тоннами мазута и, возможно, другими нефтепродуктами. Ветер и волны отгоняли их к берегам России.

Вскоре нефтепродукты вынесло на берег в Краснодарском крае. Из-за этого пострадали животные – на побережье находили птиц, полностью загрязненных в мазуте.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 декабря в акватории Черного моря зафиксировали очередную аварию российского нефтяного танкера. В этот раз протекание мазута произошло на танкере "Волгонефть-109".

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