'Последствия будут заметны еще не один год': из-за аварии российских танкеров загрязнено Азовское побережье

Из-за аварии двух российских танкеров в Керченском проливе пострадало не только Черное, но и Азовское море. Нефтью, которую транспортировал один из кораблей, уже загрязнена часть побережья в Запорожской области, в частности, Приазовский национальный природный парк.

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Последствия этого инцидента будут ощущаться еще не один год. Об этом "Суспільному" сообщил директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик.

"Очень серьезное пятно. Полоса выброса нефтепродуктов идет по Степановской косе – 4,4 км, по хозяйственной зоне, то есть Кирилловка – 18,7 примерно км, заказник Федотова коса в сторону Бирючего – 1,7 км. То есть все побережье. Что касается нашей территории природно-заповедного фонда, зашел отжимный ветер и пятно горюче-смазочных материалов отгоняет от берега", – сказал он.

Пока точно оценить степень загрязнения Азовского моря и прибрежных почв невозможно, так как Украина не имеет доступа к соответствующим территориям. Однако и без этого уже понятно, что выброс нефтепродуктов больше всего повредит местной фауне.

"Даже не представляем всей беды. У нас ограниченный доступ к этой информации. Бентосу – это раковины, такие природные фильтры, составляющие дно всего Азовского моря – им колоссальный вред, последствия будут заметны еще не один год. Чайки, морские именно, водоплавающие, будет очень серьезная беда, их ждет, к сожалению, смерть. За бычка, это беда – падение популяции весной, когда пойдут уже нерестовые явления, когда вода будет прогреваться", – отметил Воловик.

Он также отметил бездействие российских оккупационных "властей" после аварии танкеров и вытока нефти.

"Охрана в так называемой Российской Федерации не работает: ни министерство чрезвычайных ситуаций, никто там не работает. Беда будет для всего Азовского моря", – сказал директор природного парка.

Напомним: утром 15 декабря два российских танкера с мазутом почти затонули у побережья временно оккупированного Крыма. Штормовое море буквально разломило пополам корабли "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", погиб один из членов экипажа.

Нефтепродукты, которые вытекли из танкеров, вынесло на берег в Краснодарском крае, из-за этого пострадали животные. Мазут дошел и до пляжей российской Анапы.

А в среду, 18 декабря, спутниковые снимки зафиксировали новое пятно мазута в Керченском проливе. Предварительно, его площадь составляет 2,4 кв. км.

Как сообщал OBOZ.UA, спустя два дня после первого инцидента, 17 декабря, в акватории Черного моря зафиксировали новую аварию российского нефтяного танкера. В этот раз протечка мазута произошла на танкере "Волгонефть-109".

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