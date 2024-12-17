Судно подало сигнал бедствия: в Черном море произошло новое ЧП с российским танкером

В акватории Черного моря зафиксировали очередное крушение российского нефтяного танкера. В этот раз протечка мазута произошло на танкере "Волгонефть-109".

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Чрезвычайное происшествия произошло в районе порта "Кавказ". Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Экипаж танкера "Волгонефть-109" подал сигнал бедствия из-за утечки мазута. Капитан судна сообщил, что нефтепродукт вытекает из танка в балластный бак.

Кремлевские пропагандисты заявили, что на борту танкера находятся 14 человек. Также в РФ утверждают, что корпус судна якобы целый и утечки нефтепродуктов в море не зафиксировано.

Стоит отметить, что за последние несколько дней это уже третье чрезвычайное происшествие с российскими танкерами в Черном море. Накануне массовая утечка мазута в воду произошла в результате аварии танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

В Краснодарском крае россияне объявили режим повышенной готовности, а в Анапе – режим чрезвычайной ситуации. Вследствие двух происшествий РФ фактически создала экологическую катастрофу.

После утечки нефтепродуктов на побережье Керченского пролива зафиксировали массовый мор рыбы и птиц. Кроме того, местные жители жалуются на едкий запах нефти, из-за чего в прибережных населенных пунктах трудно дышать.

Напомним, два российских танкера с мазутом почти затонули утром 15 декабря у побережья временно оккупированного Крыма. Штормовое море разломило корабли "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Инцидент произошел недалеко от Керченского пролива в нескольких километрах от берега. Оба танкера вместе перевозили более 8 тыс. тонн нефтепродуктов.

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