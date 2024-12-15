У побережья Крыма разломило пополам два российских танкера 'Волгонефть'. Видео

Два российских танкера с мазутом утром 15 декабря почти затонули у побережья временно оккупированного Крыма. Штормовое море буквально разломило пополам корабли "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

Видео дня

Об этом сообщили пропагандистские Telegram-каналы. Там опубликовали ряд видео, снятых с места происшествия российскими моряками.

По их словам, ЧП произошло неподалеку от Керченского пролива в нескольких километрах от берега.

Сначала пострадал танкер "Волгонефть-212", который перевозил около 4,3 тыс. тонн мазута и на котором находились 13 членов экипажа.

Примерно столько же российских моряков было на судне "Волгонефть-239", которое начало тонуть через час. Очевидцы заявили, что сильные морские волны пробили танкеры.

К месту ЧС оккупанты отправили спасательный катер. В то же время пропагандисты указывают, что моряки, ожидая помощи, простояли на палубах около четырех часов.

В МЧС России признали, что сразу два танкера "Волгонефти" получили повреждения в Керченском проливе, где наблюдаются сложные погодные условия: сильный шквалистый ветер и морские волны до семи баллов.

Позже российское ведомство утверждало, что один из двух тонущих танкеров "сел на мель, второй лег в дрейф".

Севшим на мель там назвали "Волгонефть-212", хотя на опубликованных ранее в российских Telegram-каналах видео заметно, что корпус судна разломился пополам.

На терпящих крушение танкерах было в общей сложности 29 человек. В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов.

Как сообщал OBOZ.UA, за месяц количество барж, установленных оккупантами в Керченском проливе как боновые заграждения для защиты от морских беспилотников ВСУ, уменьшилось вдвое. На недавних спутниковых снимках было зафиксировано лишь 18 барж между островом Тузла и Керченским полуостровом.

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