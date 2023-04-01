Скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу стало плохо в зале суда: заседание отложили до понедельника. Фото и видео

Шевченковский районный суд города Киева не избрал 1 апреля меру пресечения скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу, подозреваемому в разжигании вражды и оправдании российской оружейной агрессии против Украины. Рассмотрение дела перенесено на 9 часов утра понедельника, 3 апреля.

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Причиной переноса стало якобы ухудшение самочувствия подозреваемого, о котором суд известил сам Павел (Лебедь). Об этом сообщают журналисты ряда украинских СМИ из зала суда.

Согласно сообщениям, рассмотрение дела наместника Лавры митрополита Павла (Лебедя) было отложено до понедельника, 3 апреля. Заседание, на котором для него должны избрать меру пресечения по подозрению в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины, начнется в 9:00.

Причиной для переноса заседания стало то, что митрополит УПЦ МП Павел заявил, что плохо себя чувствует "из-за уровня сахара". После оглашения решения о том, что заседание перенесено, Павел покинул суд.

Интересно, что в начале заседания адвокаты Павла обращались в суд с ходатайством о переносе заседания на понедельник. Тогда это ходатайство было отклонено судьей.

Также адвокаты подозреваемого безуспешно пытались добиться отвода судьи.

Сам Павел заявлял в зале суда, что "знает, что ничего не делал".

Прокуратура требует назначить ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, утром 1 апреля стало известно, что СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю), называющему себя настоятелем Киево-Печерской лавры. Ему инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины: 161 (разжигание межрелигиозной розни) и 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ).

Как пояснили в Службе, следствием было установлено, что Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебное отношение к ним, а также делал заявления, оправдывавшие или отрицавшие действия страны-агрессора. Это подтвердила и инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза.

Подозрение Павлу вручили возле Киево-Печерской лавры. После этого он, заметно нервничая, уехал под крики "Позор!" и "Спасибо СБУ" от собравшихся возле Лавры активистов.

Ранее он посетовал, что дома у него проходят обыски, и заявил, что его отправили под домашний арест.

Между тем в пресс-службе УПЦ МП сообщили, что СБУ вызвала митрополита Павла на допрос, процедура должна была начаться в 12:00. После допроса должен был решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Около 12 часов дня Павел в сопровождении семинариста уехал с территории Лавры. А через час стало известно о том, что в Шевченковском райсуде города Киева ему будут выбирать меру пресечения.

Также сообщалось, что 10 марта Минкульт объявил о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры с монастырем УПЦ МП из-за нарушения ими условий договора аренды. Покинуть территорию национального заповедника представители УПЦ МП должны были до 29 марта.

В день выселения так называемый настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ МП не собираются покидать территорию православной святыни. В УПЦ МП заявили, что аренда Лавры якобы завершится 29 марта 2045 года, и подали иск в суд, в удовлетворении которого судьи отказали.

Между тем монахи УПЦ МП и свезенные в Лавру верующие блокируют работу комиссии и не признают решение суда. По этому факту, а также по заявлениям журналистов о препятствовании журналистской деятельности открыто производство.