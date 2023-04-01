Помощники заметно нервничали: митрополит Павел после вручения подозрения быстро покинул Лавру. Видео

После объявления о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу (Петру Лебедю) Mercedes бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры поспешно покинул территорию святыни. Церковники так спешили, что разбили банку с вареньем.

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В 12:00 ожидается начало допроса митрополита Службой безопасности Украины. Видео и фото того, как Лебедь уезжал на своем дорогом авто из Лавры, появилось в Telegram-каналах утром в субботу (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Помощник Павла нес какие-то пакеты, чтобы поставить их в багажник. Содержимое одного из них с грохотом упало на плитку. Этот момент увидел и сам митрополит, он что-то сказал своему помощнику. Мужчина в рясе на несколько секунд застыл, а потом снова пошел к машине.

Разбитую стеклянную емкость с малиновым вареньем церковники с дороги не убрали.

Напомним, что на фоне выселения из Киево-Печерской лавры митрополит разразился угрозами и проклятиями в адрес президента Владимира Зеленского.

Сторонники УПЦ МП пытались блокировать работу комиссии Министерства культуры и информационной политики Украины на территории святыни, а сам Лебедь угрожал физическим насилием представителям СМИ.

Подозрение Павлу вручили утром 1 апреля. Впоследствии он заявил, что ему якобы дали домашний арест, а дома будут проводить обыски.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Его представители должны были покинуть территорию Лавры до 29 марта, но этого не сделали.

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