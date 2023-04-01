СБУ сообщила о подозрении скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу: он записал видео и пожаловался на обыски

Утром 1 апреля бывший настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел (настоящее имя – Петр Лебедь), известный под прозвищем "Мерседес", получил подозрение от СБУ. Ему инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины: 161 (разжигание межрелигиозной вражды) и 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ).

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Об этом свидетельствует видео, опубликованное украинскими Telegram-каналами, также информацию подтвердили источники OBOZREVATEL. Сам священнослужитель сообщил, что ему предъявлены обвинения, у него дома "теперь будут обыски" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также митрополит Павел заверил, что никогда не проклинал президента Владимира Зеленского, и посетовал, что "церковь гонят ни за что, ни про что". Он призвал верующих молиться. Также Павел заявил, что накануне якобы собственными глазами видел возле Лавры сотню молодых людей, которые хотели "пообщаться с сатаной".

Напомним: ранее митрополит УПЦ МП Павел на территории Киево-Печерской лавры угрожал физическим насилием представителям СМИ. Кроме того, он отказался признавать, что Россия напала на Украину. Скандальный митрополит в окружении охраны зашел на территорию Лавры, при этом жаловался, что его якобы "провоцируют".

Кроме того, на фоне выселения из Киево-Печерской лавры он разразился угрозами и проклятиями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он "гарантировал", что Бог не простит лидеру государства изгнание Московской церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– накануне митрополит УПЦ МП Павел заявил о запланированном на 17:00 "штурме" Киево-Печерской лавры. Он так и не начался, зато сеть разразилась мемами;

– ранее епископ УПЦ Московского патриархата митрополит Павел (Петр Лебедь) заявил, что представители церкви не намерены покидать Киево-Печерскую лавру. По его словам, служители русской церкви якобы обладают законным правом находиться в обители.

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