В Киево-Печерской лавре монахи УПЦ МП снова блокируют работу комиссии и не признают решение суда. Видео

В Киево-Печерской лавре в пятницу, 31 марта, представители УПЦ МП продолжают мешать работе специальной комиссии Министерства культуры. Монахи блокируют двери и не дают должностным лицам заходить в здания заповедника.

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Об этом сообщили в социальных сетях. 29 марта московский патриархат должен был окончательно покинуть территорию монастыря (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, уже с утра представители и верующие УПЦ МП начали блокировать вход в здания Киево-Печерской лавры, в которых сегодня должны работать члены специальной комиссии Минкульта. Они отказывают впускать чиновников и покидать территорию монастыря.

"Это незаконно. Мы не подчиняемся Министерству культуры. Решения суда не было", – заявили монахи московского патриархата.

Сообщается, что Комиссия снова была вынуждена покинуть территорию заповедника.

Со своей стороны спикер московского патриархата митрополит Климент заявил, что у комиссии Минкульта и правоохранителей нет юридических оснований для начала передачи корпусов Лавры в собственность государства. По его словам, срок соглашения об аренде Киево-Печерской лавры УПЦ МП истечет 29 марта 2045 года.

Следует добавить, что работу членов комиссии блокируют второй день подряд. Накануне они также не смогли попасть в здания монастыря. В четверг, 30 марта, возле одного из храмов Лавры собрались заблокировавшие двери верующие УПЦ МП. При этом бывший наместник Павел угрожал журналистам избить их палкой.

Стоит отметить, что Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска Украинской православной церкви (МП) к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительным одностороннего расторжения договора о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Отметим, что 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Его представители должны были покинуть территорию Лавры до 29 марта.

В "день Х" в Киево-Печерской лавре начали собираться верующие УПЦ МП. Сотни людей пришли на территорию монастыря вроде бы помолиться, но заодно успели устроить скандал. Одна из ярых поклонниц УПЦ МП набросилась на представителей СМИ и заявила, что Лавру никто не оставит.

Как сообщал OBOZREVATEL, настоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний назначил исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрита Авраамия (Лотыша). Он выразил надежду, что государство поможет оградить наместника и монастырь от возможных провокаций со стороны приверженцев Московского патриархата.

митрополит Павел на фоне выселения из Киево-Печерской лавры разразился угрозами и проклятиями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он "гарантировал", что Бог не простит лидеру государства изгнание Московской церкви.

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