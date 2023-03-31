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В Киево-Печерской лавре монахи УПЦ МП снова блокируют работу комиссии и не признают решение суда. Видео

Олег Тимченко
Жизнь столицы
3 минуты
2,4 т.
Монахи УПЦ МП снова заблокировали работу комиссии

В Киево-Печерской лавре в пятницу, 31 марта, представители УПЦ МП продолжают мешать работе специальной комиссии Министерства культуры. Монахи блокируют двери и не дают должностным лицам заходить в здания заповедника.

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Об этом сообщили в социальных сетях. 29 марта московский патриархат должен был окончательно покинуть территорию монастыря (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, уже с утра представители и верующие УПЦ МП начали блокировать вход в здания Киево-Печерской лавры, в которых сегодня должны работать члены специальной комиссии Минкульта. Они отказывают впускать чиновников и покидать территорию монастыря.

В Киево-Печерской лавре монахи УПЦ МП снова блокируют работу комиссии и не признают решение суда. Видео

"Это незаконно. Мы не подчиняемся Министерству культуры. Решения суда не было", – заявили монахи московского патриархата.

Сообщается, что Комиссия снова была вынуждена покинуть территорию заповедника.

В Киево-Печерской лавре монахи УПЦ МП снова блокируют работу комиссии и не признают решение суда. Видео
В Киево-Печерской лавре монахи УПЦ МП снова блокируют работу комиссии и не признают решение суда. Видео

Со своей стороны спикер московского патриархата митрополит Климент заявил, что у комиссии Минкульта и правоохранителей нет юридических оснований для начала передачи корпусов Лавры в собственность государства. По его словам, срок соглашения об аренде Киево-Печерской лавры УПЦ МП истечет 29 марта 2045 года.

Следует добавить, что работу членов комиссии блокируют второй день подряд. Накануне они также не смогли попасть в здания монастыря. В четверг, 30 марта, возле одного из храмов Лавры собрались заблокировавшие двери верующие УПЦ МП. При этом бывший наместник Павел угрожал журналистам избить их палкой.

Стоит отметить, что Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска Украинской православной церкви (МП) к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительным одностороннего расторжения договора о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Отметим, что 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Его представители должны были покинуть территорию Лавры до 29 марта.

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