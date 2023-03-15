''Раз мы молились'': в УПЦ МП заявили, что ''предсказали'' победу Зеленского на выборах и попросили ''защиты''. Видео

Представители УПЦ МП не теряют надежды сохранить за собой право пользоваться национальной украинской святыней – Киево-Печерской лаврой. Для этого от ультиматумов, что монахи этой религиозной организации не будут выселяться из Нижней лавры после расторжения договора аренды, представители УПЦ МП перешли к заискиванию перед президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Так, один из представителей УПЦ МП заявил, что еще до президентских выборов "Бог открыл" ему имя будущего главы государства, а все монахи и прихожане молились, чтобы его "предсказание" сбылось – теперь же пришло время Зеленскому "отблагодарить" представителей УПЦ МП за "молитвы". Соответствующее обращение к главе государства появилось в сети.

На видео несколько десятков священников и монахов УПЦ МП выстроились, как для группового фото. И один из них, стоящий рядом со скандально известным настоятелем Киево-Печерской лавры Павлом Лебедем, поведал удивительную историю, как ему удалось предсказать победу Зеленского на президентских выборах в 2019 году.

"Я обращаюсь к президенту. Значит, в этой обители я молился и просил Бога, чтобы Господь открыл кто будет у нас президентом. Мне Господь открыл, что буде президентом Владимир Зеленский. Я позвонил его другу, Михаилу... это еще не было выборов... говорю: можешь его поздравить, Владимир будет президентом", – заявил священник-"прорицатель".

Далее он выдал еще более "сенсационную" информацию: якобы Зеленский пообещал, что в случае победы на выборах примет православие.

"Потом мне Михаил сказал: Владимир сказал в радости, что если меня выберут, я даже покрещусь. И поэтому... Я всем братьям рассказал, вся братия монастыря и прихожане – все молились, чтобы Владимир Зеленский стал президентом", – заявил представитель УПЦ МП.

Теперь же, судя по всему, представители УПЦ МП ожидают от Зеленского благодарности за их молитвы – и отмены решения администрации Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП.

"И теперь я прошу: раз мы за него молились, чтобы он стал президентом, чтоб он нашу лавру не обижал, а наоборот – защищал", – заявил представитель религиозной организации.

Напомним, 10 марта 2013 года Минкульт объявил о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры с монастырем УПЦ МП. Монахи будут лишены права использовать культовые сооружения этой украинской святыни из-за нарушения арендаторами условий договора об использовании государственного имущества. Факт нарушений был установлен Межведомственной рабочей группой по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций в Украине, созданной постановлением Кабмина.

По данным СМИ, проверка обнаружила десятки незаконных новостроек в Киево-Печерской лавре и уничтожение памятки архитектуры.

Покинуть территорию Киево-Печерской лавры представители УПЦ МП должны до 29 марта.

Кроме того, в Минкульте пригрозили УПЦ МП ответственностью в случае кражи мощей святых из Лавры. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что представителям УПЦ МП будет угрожать уголовная ответственность, если будет выявлено, что они переместили музейные экспонаты из Киево-Печерской лавры в другое место. Чтобы убедиться, что все осталось на месте, в Минкульте анонсировали отдельную ревизию.

В ответ монахи УПЦ МП заявили, что не будут выселяться из Киево-Печерской лавры, потому что "живут там с 1988 года". Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что у администрации национального заповедника якобы нет законных оснований для выселения их с территории Киево-Печерской лавры, потому что они "не коллаборанты".

Позже скандальный настоятель Лавры Павел разразился угрозами в адрес украинских властей и призвал бороться за Московский патриархат.