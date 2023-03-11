''Будет отдельная ревизия'': в Минкульте пригрозили УПЦ МП ответственностью в случае кражи мощей святых из Лавры

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что представителям УПЦ МП будет угрожать уголовная ответственность, если будет выявлено, что они переместили музейные экспонаты из Киево-Печерской лавры в другое место. В частности, в этом случае речь идет о мощах святых, которые хранятся в монастыре.

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Об этом Ткаченко сказал в субботу, 11 марта, в эфире телемарафона "Єдині новини". По его словам, насчет наличия всех экспонатов (около 800 штук), которые передавали на использование монахам, будет проведена отдельная ревизия.

"Я хотел бы предупредить...если движимое имущество, собственно музейные экспонаты, в том числе мощи, каким-то образом куда-то будут перемещены. Последняя ревизия была в 2018 году, и все это зафиксировано, все объекты есть в перечне. Любой шаг, который смогут осуществить представители УПЦ МП в отношении движимого имущества, собственно музейных экспонатов, будет зафиксирован, и они будут нести уголовную ответственность", – подчеркнул министр.

Он добавил, что УПЦ МП в Лавре нарушала правила использования имущества, и этих нарушений, говорят в межведомственной комиссии, достаточно много. В частности, речь идет о новостройках на территории Нижней Лавры без соответствующих разрешений, и многих других вещах.

Относительно того, что УПЦ МП должна после 29 марта покинуть Лавру, Ткаченко сказал следующее: "По завершении ревизии комиссии никто не говорит, что жизнь монахов в Лавре прекратится, но это повод для того, чтобы монахи могли определиться с тем, как они могут остаться в Лавре".

По его словам, у монахов есть варианты, позволяющие им остаться, и они о них знают.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем Украинской православной церкви Московского патриархата.

– Представители УПЦ МП будут лишены права использовать культовые сооружения этой украинской святыни из-за нарушения арендаторами условий договора об использовании государственного имущества.

– Тем временем в УПЦ МП уже отказались покинуть Киево-Печерскую лавру. Митрополит Климент заявил, что у Минкульта нет юридических оснований для выселения.

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