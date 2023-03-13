''Мы здесь живем с 1988 года'': монахи УПЦ МП заявили, что не будут выселяться из Киево-Печерской лавры. Видео

Монахи УПЦ МП заявили, что не будут выселяться из Киево-Печерской лавры согласно требованию Министерства культуры Украины. Хотя освободить помещение Нижней Лавры они должны до 29 марта.

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Об этом заявил наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь). Соответствующее видеообращение появилось в сети (чтобы его посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Мы не намерены выселяться и не будем, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека. Нам угрожать, что с нами расправятся, – это не 17-й год. Сегодня есть всемирное сообщество, есть какая-то культура", – отметил митрополит.

По его словам, якобы нет законных оснований для выселения их с территории Киево-Печерской лавры, потому что они "не коллаборанты".

"Мы еще не начинали молиться так усердно, чтобы Господь показал чудо, но, наверное, все же нас заставят. Мы не коллаборанты, мы граждане своего государства, мы люди, которые здесь живут с 1988 года, у многих нет другого места, как здесь. Нас никто не сможет оторвать от любви божьей", – выдал митрополит.

Ранее он пригрозил украинским властям, что "будет бороться до последнего". При этом власти Украины митрополит обозвал "гонщиками церкви и внуками революции". Также Павел издал, что "с Украины начинается апокалипсис".

Напомним, национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем Украинской православной церкви Московского патриархата. Представители УПЦ МП должны покинуть территорию Киево-Печерской Лавры до 29 марта.

Ранее сообщалось, что в епархии УПЦ МП против такого решения Минкульта. Митрополит Климент заявил, что у ведомства якобы нет юридических оснований для выселения.

В конце декабря прошлого года в Минкульте заявили, что выступают против продления аренды УПЦ МП двух храмов в Киево-Печерской лавре.

А уже 5 января этого года стало известно, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры окончательно передали государству. Комиссия по приему-передаче Успенского собора и Трапезной церкви Украинской православной церкви Московского патриархата украинскому государству начала работу 2 января. В ее состав вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ МП и Министерства культуры и информационной политики Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января 2023 года Эпифаний провел богослужение по случаю Рождества в Киево-Печерской лавре.