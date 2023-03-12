Проверка обнаружила десятки незаконных новостроек в Киево-Печерской лавре и уничтожение памятки архитектуры – СМИ

В период с 1 января 2018 года по 30 сентября 2022-го в УПЦ МП прошла проверка, в ходе которой было обнаружено ряд нарушений. В частности, выявлено десятки незаконных новостроек в Киево-Печерской лавре и уничтожение памятника архитектуры.

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Об этом пишет издание LB.ua со ссылкой на собственные источники. Многочисленные нарушения Государственная аудиторская служба зафиксировала во время ревизии Национального заповедника Киево-Печерская Лавра (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Все сооружения являются коммерческими и хозяйственными помещениями. Они не имеют прямого отношения к монашеской жизни.

Кроме того, руководство мужского монастыря УПЦ МП, который расположен в Киево-Печерской Лавре, уничтожило памятку архитектуры. Было снесено старинное ограждение на ул. Ближнепечерской.

Помимо этого незаконным образом были переданы в пользование Киевской метрополии, Частной академии и Академии УПЦ памятки культурного наследия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта в Министерстве культуры и информационной политики Украины заявили о расторжении договора с Украинской православной церковью (МП) об аренде Нижней Лавры. Монахи должны освободить все помещения до 29 марта.

Представители УПЦ МП будут лишены права использовать культовые сооружения этой украинской святыни из-за нарушения арендаторами условий договора об использовании государственного имущества.

И данный факт "вызывает сожаление" у патриарха Русской православной церкви Кирилла. Он и представители УПЦ МП заявили, что в этом "нет юридических оснований". После министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что представителям УПЦ МП будет угрожать уголовная ответственность, если будет выявлено, что они переместили музейные экспонаты из Киево-Печерской лавры в другое место. В частности, в этом случае речь идет о мощах святых, которые хранятся в монастыре.