Продолжаются суды: почему УПЦ МП до сих пор не съехала из Киево-Печерской лавры и каковы шансы, что это произойдет

Часть объектов Киево-Печерской лавры до сих пор используется мужским монастырем УПЦ Московского патриархата. В настоящее время продолжаются суды относительно расторжения договора аренды. Решения судов первой инстанции были вынесены в пользу государства, однако представители УПЦ МП подали апелляцию.

Об этом говорится в ответе Министерства культуры и информационной политики Украины в ответ на запрос OBOZ.UA. В частности, в Минкульте сообщили, что по состоянию на 7 марта 2024 года все помещения, корпуса и храмы Верхней лавры (Успенский собор, Трапезный храм преподобных Антония и Феодосия Печерских) не используются УПЦ МП.

Начиная с января 2023 года в храмах Верхней лавры регулярные богослужения совершает громада автокефальной Православной церкви Украины.

Что касается Нижней лавры, помещения которой в 2013 году были переданы в пользование мужского монастыря Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП, 16 ее объектов на сегодняшний день возвращены.

В то же время часть объектов фактически используется монастырем, в частности для религиозных нужд – речь идет о жилых кельях, трапезных и культовых сооружениях.

"Вопрос законности расторжения договора об использовании монастырем занятых помещений рассматривается в судах. Решения судов первой инстанции были вынесены в пользу Заповедника. В настоящее время продолжается судебное разбирательство апелляционных жалоб монастыря", – информировали в Минкульте.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" объявил о расторжении договора аренды с УПЦ МП еще с 29 марта 2023 года, однако якобы верующие организовали протесты под лаврой. Неизвестные продолжительное время закрывали помещение изнутри и не давали комиссии провести инвентаризацию имущества.

– Бывший наместник Лавры митрополит Павел получил подозрение в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России. Его отправили в СИЗО, однако в августе его адвокат внес за него залог в размере 900 тысяч долларов. Сейчас Павел находится под домашним арестом.

– В августе 2023 года Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора между монастырем УПЦ МП и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" и обязал мужской монастырь освободить 79 объектов Нижней лавры.

– В январе 2024 года суд отклонил иски УПЦ МП о пользовании имуществом заповедника "Чернигов Древний", объекты которого являются памятниками архитектуры национального значения.

– 9 февраля СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре. Как выяснилось, они были связаны с делом о постановочных акциях протеста.

– В конце февраля монастырь УПЦ МП не позволил ПЦУ провести богослужение за упокой душ погибших в пещерах Лавры.

– 5 марта комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект о запрете УПЦ МП в Украине.

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