Суд обязал монастырь УПЦ вернуть заповеднику 79 объектов Киево-Печерской Лавры

Хозяйственный суд Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (Мужской монастырь) УПЦ вернуть Национальному заповеднику "Киево-Печерская Лавра" его имущество. В частности, речь идет о 79 объектах Нижней Лавры.

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Об этом сообщили на сайте Министерства культуры и информационной политики. Соответствующее судебное решение было вынесено в четверг, 10 августа.

Напомним, также 9 августа суд признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ МП и Национальным заповедником "Киево-Печерская Лавра". Монахи московского патриархата должны были покинуть территорию Лавры еще до 4 июля.

В Минкульте объяснили, что своим решением суд отказал в удовлетворении исковых требований Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Московский патриархат и дальше хотел пользоваться зданиями и другим имуществом Заповедника, являющимся государственной собственностью.

Уже 10 августа верующие УПЦ МП не дали комиссии Минкульта начать работу в Киево-Печерской лавре. Они блокировали работу работников Национального заповедника и обзывали их.

Несмотря на присутствие правоохранителей, следивших за правопорядком, члены комиссии так и не смогли попасть внутрь корпусов и опечатать их. После этого они решили вернуться в администрацию Национального заповедника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в пресс-службе полиции Киева сообщили, что в столице будут судить четырех человек, подозреваемых в хулиганских действиях на территории Киево-Печерской лавры. Злоумышленники повредили защитные ролеты и зашли в помещение, которое до этого осмотрела и опечатала комиссия Минкульта.

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