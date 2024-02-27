УПЦ МП помешала военным капелланам помолиться в пещерах Киево-Печерской лавры. Фото

Между представителями ПЦУ и оставшимися в Лавре монахами УПЦ МП произошел очередной конфликт. Ситуация имела место в канун второй годовщины полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает страница заповедника в Facebook. Суть конфликта заключалась в том, что монастырь УПЦ (МП), пользующийся объектами Нижней лавры, отказал в разрешении на проведение богослужения за упокой душ погибших.

Отмечается, что представители ПЦУ на законных основаниях обратились к заповеднику "Киево-Печерская лавра" с просьбой провести богослужение в пещерах у святынь Лавры вместе с верующими, военными и капелланами.

"В ответ заповеднику было отказано в предоставлении доступа. В то же время монастырь сообщил о начатом текущем ремонте в Ближних пещерах", – говорится в сообщении.

В связи с этим Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" отмечает необходимость обеспечения свободного доступа всех граждан к святыням. Кроме того, начинается процедура возвращения культурных ценностей и мощей святых, расположенных в Ближних пещерах.

Как сообщал OBOZ.UA, столичный городской совет передал землю в постоянное пользование Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Отмечается, что эти участки не были законодательно оформлены более тридцати лет.

Ранее Хозяйственный суд Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (мужской монастырь) УПЦ МП вернуть Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" его имущество. В частности, речь шла о 79 объектах Нижней Лавры.

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