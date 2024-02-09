СБУ проводит обыски в Киево-Печерской Лавре: первые детали и фото

Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской Лавре. Они связаны с делом о постановочных акциях протеста при возвращении имущества святыни государству.

Об этом сообщили источники OBOZ.UA. По нашей информации, СБУ пришла к священнослужителю, который координировал постановочные митинги.

Напомним, национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" объявил о расторжении договора аренды с УПЦ Московского патриархата с 29 марта 2023 года, однако якобы верующие организовали протесты под лаврой. Неизвестные продолжительное время закрывали помещение лавры изнутри и препятствовали началу деятельности комиссии по инвентаризации имущества.

В августе СБУ сообщила о подозрении "активистке" Виктории Кохановской, которая провоцировала стычки во время массовых акций возле Киево-Печерской лавры. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Однако самым резонансным стало дело бывшего наместника Лавры митрополита Павла (Паши "Мерседеса"). Он получил подозрение в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ. Его отправили в СИЗО, однако в августе его адвокат внес за него залог в размере 900 тысяч долларов.

Дополняется...