Комитет Рады поддержал законопроект о запрете УПЦ МП в Украине

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал проект закона №8371 о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата. Нардепам рекомендовали поддержать закон во втором чтении и в целом.

В проекте закона говорится, что решение о запрете УПЦ МП будет выдавать суд. Об этом в Facebook заявил народный депутат Владимир Вятрович.

По его словам, законопроект №8371 должен положить конец деятельности российской церкви в Украине. Также Вятрович подчеркнул, что текст законопроекта стал значительно сильнее по сравнению со взятым за основу правительственным вариантом.

"Русская православная церковь должна быть запрещена законом, а деятельность всех религиозных организаций, аффилированных с ней, будет прекращаться по четкой процедуре, включающей исследования, предписание о выполнении закона и судебный запрет", – сообщил народный избранник.

Также он добавил, что российская церковь и аффилированные с ней структуры не смогут использовать государственное и коммунальное имущество. Более того, законопроект предусматривает упрощенный переход к Украинской поместной православной церкви.

В пояснительной записке к законопроекту №8371 говорится, что документ разработан с целью предотвращения деятельности в Украине религиозных организаций, управление которых находится в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины. Также отмечается, что реализация проекта закона будет способствовать укреплению национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций.

Напомним, в Совете Безопасности ООН призвали защищать верующих Украинской православной церкви Московского патриархата. Там назвали "неадекватной" реакцию украинских правоохранителей на конфликты, возникающие из-за поведения сторонников "русского мира".

Как сообщал OBOZ.UA, 66% украинцев выступают за полный запрет деятельности УПЦ МП в Украине. Еще 19% поддерживают подход, не предусматривающий полного запрета, однако они поддерживают идею установления госконтроля.