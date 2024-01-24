Суд отклонил иски УПЦ МП о пользовании имуществом заповедника 'Чернигов Древний'

Суд отклонил исковые требования по двум делам Управления Черниговской епархии УПЦ МП о продлении договоров безвозмездного пользования двумя объектами. Эти объекты являются памятниками архитектуры национального значения.

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Об этом сообщает министерство культуры и информационной политики Украины. Речь идет о Спасо-Преображенском соборе и комплексе сооружений Троицкого монастыря, в пределах Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов Древний".

Как отметили в ведомстве, Управление Черниговской епархии Украинской Православной церкви Московского патриархата обращалось в суд с требованиями обязать Национальный архитектурно-исторический заповедник "Чернигов Древний" продлить договоры безвозмездного пользования вышеупомянутых памятников архитектуры, которые являются государственной.

Как сообщал OBOZ.UA, Печерский районный суд Киева на два месяца продлил меру пресечения митрополиту УПЦ Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю), известному по прозвищу "Паша Мерседес". Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России.

Напомним, Печерский суд Киева на заседании 29 ноября 2023 года продлил Павлу меру пресечения – домашний арест – еще на 60 суток, до 29 января 2024 года. Адвокаты тогда просили отвода судьи, но суд не удовлетворил ходатайство.

1 апреля 2023 года СБУ сообщила Павлу о подозрении в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

14 августа 2023 года Павла срочно госпитализировали в кардиологию одной из больниц Киева и экстренно прооперировали. Врачи поставили ему диагноз "острый инфаркт миокарда".

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