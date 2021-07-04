Климатолог объяснила аномальные ливни и потопы в Украине

Сильные подтопления разных регионов Украины эксперты считают метеорологической нормой в условиях глобального потепления, которые не должны принести больших проблем. А жара и ливень одновременно в разных частях города – "самые стандартные метеорологические условия".

Об этом сообщила климатолог Надежда Максименко в комментарии "КП в Украине". Как пояснила она, осадки проходят, когда облака перенасыщаются влагой и начинают сбрасывать лишнюю. Из-за этого в одной части города может идти ливень, а в другой – нет.

Что касается потопов, то это следствие глобальных изменений климата. Происходит это на фоне чередования воздушных масс – азиатской раскаленной и атлантической влажной. Последняя – имеет большую плотность и вызывает обильные осадки.

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"Это происходит из-за высокого уровня испарения, более высокой температуры воды в океане, над которым формируется эта масса. Чем больше влаги испаряется, чем выше температура воды, тем выше концентрация", – отметила Максименко.

Она прогнозирует, что очень серьезных подтоплений в Украине быть не должно, "потому что все уравновешивается".

"Глобальное потепление есть, но это не настолько галопирующий процесс – колебания очень маленькие", – сказала эксперт.

В то же время она отметила: если города равнинные или расположены в низине, в случае большого количества осадков, подтопления, конечно, возможны.

"А если города на холмах, как тот же Киев, то подтопления могут быть только на пониженных участках – тогда, когда количество осадков превышает ту норму, на которую рассчитана ливневая канализация", – сказала климатолог.

Также риск подтопления выше, если почва сильно пересохла или в городе большая территория имеет твердое покрытие, где вода не может впитаться.

"Тогда осадки могут перегрузить ливневую канализацию на каких-то участках. Но пока я не вижу по синоптическим картам движения настолько мощных воздушных масс, которые могли бы подобное создать", – сообщила она.

Кроме того, погодные катаклизмы сейчас на слуху и погода больше обращает на себя внимания из-за глобального потепления, отметила Максименко. Поэтому и кажется, что резкие "погодные повороты" случаются чаще, чем раньше.

Отметим, что недавно Киев накрыли сильные грозовые дожди, а в отдельных районах столицы наблюдали мощный град. Непогода в тот день бушевала и в Харькове, Запорожье, Полтаве. В Броварах также выпал большой град и был шквалистый ветер.

28 июня из-за непогоды были обесточены более сотни населенных пунктов в шести областях.

26 июня Киевскую область снова накрыл гигантский град, который достигал размеров в 5 сантиметров.

Напомним:

синоптики спрогнозировали в Украине экстремально жаркий июль с переменными дождями и грозами.

В то же время последний летний месяц традиционно будет более холодным, но все равно до начала осени могут сохраняться температуры на уровне +20 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, погода в Украине в воскресенье, 4 июля, будет с дождями и грозами. В некоторых регионах синоптики прогнозируют жару.