Как снегопад: один из районов Киева накрыл сильный град. Видео

Во вторник, 29 июня, Киев накрыла непогода. Во второй половине дня по городу прошли грозовые дожди, а в отдельных районах столицы наблюдали мощный град.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. В Голосеевском районе, возле станции метро "Васильковская" град был настолько сильным, что местами ухудшалась видимость (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Град начали фиксировать в столице в 16:00. Сначала он выпал у Жулян, а затем облака грозового фронта двигались в сторону левобережной части города. Опасные осадки наблюдались также на Выдубичах, Печерске и Демиевке.

Видео дня

Отметим, что мощный град выпал и в Броварах и в некоторых селах на севере Киевской области.

Несмотря на непогоду, в столице преобладала теплая погода. Днем столбики термометра поднимались до +28 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице зафиксировали несколько температурных рекордов. Так, 25 июня, метеорологи зафиксировали в столице жару + 35,4 ° C, что превысило максимальное значение температуры для этого дня, которое зафиксировали еще в 1885 году.