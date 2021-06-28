Украина оказалась во власти шторма: более 100 городов и сел уже без электричества

В Украине в понедельник, 28 июня, в северо-восточной части ожидаются град и шквалы 15-20 м/с. В Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Кроме того, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в Украине из-за непогоды обесточены 109 населенных пунктов. Электроэнергию отключили в шести областях.

В Сумской области обесточены 37 населенных пунктов, в Днепропетровской – 33, Донецкой – 13 Запорожской – 12, Киевской – 7, Черниговской – 7.

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Дожди и грозы ожидаются на востоке, севере и в центре Украины. В то же время на западе и юге прогнозируется переменная облачность.

В Киеве и области также ожидается слабый дождь и грозы.

Также 28 июня в восточной части, а также в Тернопольской, Киевской, Полтавской, Хмельницкой области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали погоду в Украине на июль. По их словам, местами в стране будет жара, достигать более 40 градусов тепла.

Также ожидается, что в следующем месяце в Украине будут дожди с грозами и пыльные бури.