Киевщину накрыло гигантским градом, который побил авто. Фото и видео

В Киевской области в субботу, 26 июня, выпал гигантский град. Местами он достигал размеров в 5 сантиметров.

Опасные осадки зафиксировали жители нескольких населенных пунктов, в том числе Боярки, Бобрицы, Фастова, Бородянки. Также они показали фото и видео последствий непогоды (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Один из очевидцев, шеф-повар ресторана Павел рассказал ТСН, что граду предшествовала 30-градусная жара, а когда начались осадки они едва успели спрятаться.

В свою очередь сотрудница Национальной академии статистики Татьяна Каменская написала в Facebook, что за более 50 лет жизни ничего подобного она не видела. Женщина добавила, что ей стало очень страшно.

Также в сети показали, что град повредил автомобили, один из них – в Боярке.

В то же время из-за урагана в районе села Лишня произошел прорыв дамбы. Там затопило несколько домов, а также размыло дороги.

Ранее синоптики предупреждали, что 26 июне в Украине снова ухудшится погода. Днем ожидаются грозы, местами возможно выпадение града и порывы шквального ветра, скорость которого может достигать 15-20 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, по части Украины в пятницу, 25 июня, пронеслась мощная буря. Стихия вызвала немало разрушений, а также блокировала движение общественного транспорта, авиации и поездов, пострадали несколько человек.