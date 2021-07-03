Украину раскалит до +32, страну накроют грозы: прогноз на воскресенье. Карта

Погода в Украине в воскресенье, 4 июля, будет с дождями и грозами. В некоторых регионах синоптики прогнозируют жару.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Грозы пройдут днем в большинстве южных и центральных областей страны, а ночью – в западных, восточных и юго-восточных. Местами ожидаются град и шквалы 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый).

При этом жителей юга и востока ожидает жара до +32 градусов, а на западе столбики термометров опустятся до +23 градусов.

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Погода в Киеве будет дождливой днем, ночью – без осадков. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура днем +26…+28, а ночью +16...+18 градусов.

В Харькове 4 июля дожди будут днем и ночью. Возможны грозы, днем также возможен град и шквал 15−20 м/с. Температура будет +17…+19 градусов ночью и +29…+31 днем.

Погода во Львове будет дождливой, возможны грозы и град. Столбики термометров ночью опустятся до +15…+17 градусов, днем будет до +21…+23. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Одессе погода будет с дождем днем, возможны грозы. Температура ночью +17…+19 градусов, а днем до +28.

Погода на Закарпатье будет дождливой и днем и ночью. Ожидается температура воздуха +14…+16 градусов ночью и +21…+23 днем. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Отметим, по состоянию на утро 3 июля температура воды в Черном море +21...+27 градусов, вблизи Одессы и Приморского +20...+21 градус, в Азовском море +27...+28 градусов, в Днепре в пределах Киева +25 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали в Украине экстремально жаркий июль с переменными дождями и грозами.