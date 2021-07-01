Жара в июле и ранняя осень: народный синоптик озвучил прогноз погоды в Украине до конца лета

В Украине погода в июле и августе порадует и настоящей жарой, и приятной прохладой. Последний летний месяц традиционно будет более холодным, но все равно до начала осени могут сохраняться температуры на уровне +20 градусов.

Подробным прогнозом на два летних месяца с OBOZREVATEL поделился народный синоптик Леонид Горбань. Он предоставил редакции свои вычисления и графики.

В центральной Украине с 1 по 9 июля днем воздух будет прогреваться до +27… +29 градусов. 2 и 3 июля могут пройти дожди с бурями.

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С 9 по 11 июля снова ожидаются дожди, которые принесут небольшое похолодание. Дневная температура опустится до +20 градусов, а ночная – до +15… +16 градусов.

Но в следующие 7 дней, с 11 по 17 июля, температура снова пойдет вверх и достигнет значений +28… +32 градуса. День 16 июля может быть дождливым. С 17 июля, согласно расчетам синоптика, в Украине снова начнется понижение температуры с минимумом 22 июля на уровне +20 градусов.

В последнюю декаду месяца, с 22 по 31 июля, в Украину постепенно, день за днем, будет возвращаться летняя жара. 24 и 25 числа могут пройти дожди, а 26 июля температура выйдет на "плато" – в течение четырех дней она практически не будет меняться, оставаясь на уровне 29-32 градуса.

Что касается юга страны, то здесь будет жарче, чем в центре, в среднем на 5 градусов. С 1 по 7 июля температура днем составит +32… +34 градуса. 3 и 4 числа возможен небольшой дождь.

В следующие три дня, с 7 по 9 июля, температура понизится на пару градусов, но затем снова пойдет вверх. После дождей 10-11 июля жара установит новый рекорд +34… +36 градусов с пиком 13 числа.

Затем с 13 июля жара будет понемногу спадать, но через два дня, к 15 июля, достигнет отметки +30… +32 градуса. После небольших дождей 17 июля температура в очередной раз пойдет на спад. В точке минимума 20 июля она составит +26… +28 градусов.

С 20 по 23 июля температура пойдет вверх и достигнет отметки +30… +32 градуса. Далее до конца месяца она будет находиться на уровне около +30 градусов. Сильные дожди могут пройти 24 и 25 числа.

Судя по графику, составленному народным синоптиком, август будет месяцем непрерывного, ежедневного понижения температуры. Он начнется с настоящей летней жары с температурным максимумом на уровне +35 градусов, а закончится с почти осенними +22 градусами.

По прогнозам народного синоптика, 4 августа будет самым жарким днем месяца с показателем +35 градусов. Дальше воздух будет все больше и больше остывать.

Уже к середине августа температура достигнет отметки +26… +28 градусов, а к 24 августа понизится еще на 4 градуса. Месяц закончится на уровне +20 градусов в дневные часы.

Синоптик прогнозирует 7 дождевых периодов в течение месяца. В первой половине они будут незначительными, а на экваторе августа – существенными. Во второй половине месяца осадки будут менее интенсивными, но более частыми.

Прогноз погоды на август для юга страны практически повторяет прогноз для центра. На графике, составленном народным синоптиком, мы видим ту же тенденцию к постепенному и постоянному снижению температуры. Разница лишь в том, что начнется оно немного позже.

Первая неделя месяца будет по-летнему жаркой с температурами на уровне +31… +34 градуса. Первый осенний звоночек прозвучит 8 августа, когда немного похолодает. 14 числа ожидается новый температурный пик вблизи +35 градусов, но больше до конца августа и всего лета таких температур уже не будет.

В период до 11 августа ожидается четыре дождливых дня, но осадки будут незначительными.

Далее начнется резкое похолодание, практически без повышений температуры. Месяц закончится на отметке порядка +20 градусов в сопровождении небольших дождей.