Жара в июле и ранняя осень: народный синоптик озвучил прогноз погоды в Украине до конца лета

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Жизнь
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Июль в Украине будет жарким, в августе ожидаются первые похолодания

В Украине погода в июле и августе порадует и настоящей жарой, и приятной прохладой. Последний летний месяц традиционно будет более холодным, но все равно до начала осени могут сохраняться температуры на уровне +20 градусов.

Подробным прогнозом на два летних месяца с OBOZREVATEL поделился народный синоптик Леонид Горбань. Он предоставил редакции свои вычисления и графики.

Летний температурный максимум в Украине составит +36 градусов.
Погода в июле для центра Украины: температурные качели, дожди и +32

В центральной Украине с 1 по 9 июля днем воздух будет прогреваться до +27… +29 градусов. 2 и 3 июля могут пройти дожди с бурями.

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С 9 по 11 июля снова ожидаются дожди, которые принесут небольшое похолодание. Дневная температура опустится до +20 градусов, а ночная – до +15… +16 градусов.

Но в следующие 7 дней, с 11 по 17 июля, температура снова пойдет вверх и достигнет значений +28… +32 градуса. День 16 июля может быть дождливым. С 17 июля, согласно расчетам синоптика, в Украине снова начнется понижение температуры с минимумом 22 июля на уровне +20 градусов.

В последнюю декаду месяца, с 22 по 31 июля, в Украину постепенно, день за днем, будет возвращаться летняя жара. 24 и 25 числа могут пройти дожди, а 26 июля температура выйдет на "плато" – в течение четырех дней она практически не будет меняться, оставаясь на уровне 29-32 градуса.

Погода в июле для центра Украины по расчетам Леонида Горбаня
Погода в июле для юга Украины: 34-градусная жара и температурная синусоида

Что касается юга страны, то здесь будет жарче, чем в центре, в среднем на 5 градусов. С 1 по 7 июля температура днем составит +32… +34 градуса. 3 и 4 числа возможен небольшой дождь.

В следующие три дня, с 7 по 9 июля, температура понизится на пару градусов, но затем снова пойдет вверх. После дождей 10-11 июля жара установит новый рекорд +34… +36 градусов с пиком 13 числа.

Затем с 13 июля жара будет понемногу спадать, но через два дня, к 15 июля, достигнет отметки +30… +32 градуса. После небольших дождей 17 июля температура в очередной раз пойдет на спад. В точке минимума 20 июля она составит +26… +28 градусов.

С 20 по 23 июля температура пойдет вверх и достигнет отметки +30… +32 градуса. Далее до конца месяца она будет находиться на уровне около +30 градусов. Сильные дожди могут пройти 24 и 25 числа.

Погода в июле для юга Украины по расчетам Леонида Горбаня
Погода в августе для центра Украины: тотальное похолодание и дожди

Судя по графику, составленному народным синоптиком, август будет месяцем непрерывного, ежедневного понижения температуры. Он начнется с настоящей летней жары с температурным максимумом на уровне +35 градусов, а закончится с почти осенними +22 градусами.

По прогнозам народного синоптика, 4 августа будет самым жарким днем месяца с показателем +35 градусов. Дальше воздух будет все больше и больше остывать.

Уже к середине августа температура достигнет отметки +26… +28 градусов, а к 24 августа понизится еще на 4 градуса. Месяц закончится на уровне +20 градусов в дневные часы.

Синоптик прогнозирует 7 дождевых периодов в течение месяца. В первой половине они будут незначительными, а на экваторе августа – существенными. Во второй половине месяца осадки будут менее интенсивными, но более частыми.

Погода в августе для центра Украины по расчетам Леонида Горбаня
Погода в августе для юга Украины: самый жаркий день и резкое похолодание

Прогноз погоды на август для юга страны практически повторяет прогноз для центра. На графике, составленном народным синоптиком, мы видим ту же тенденцию к постепенному и постоянному снижению температуры. Разница лишь в том, что начнется оно немного позже.

Первая неделя месяца будет по-летнему жаркой с температурами на уровне +31… +34 градуса. Первый осенний звоночек прозвучит 8 августа, когда немного похолодает. 14 числа ожидается новый температурный пик вблизи +35 градусов, но больше до конца августа и всего лета таких температур уже не будет.

В период до 11 августа ожидается четыре дождливых дня, но осадки будут незначительными.

Далее начнется резкое похолодание, практически без повышений температуры. Месяц закончится на отметке порядка +20 градусов в сопровождении небольших дождей.

Погода в августе для юга Украины по расчетам Леонида Горбаня
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