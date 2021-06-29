На Бровары обрушился мощный ливень с градом. Видео

Во вторник, 29 июня, Киевскую область накрыла непогода. В Броварах прошел мощный ливень с градом.

Об этом сообщил Telegram канал KIEVMAP. Ливень накрыл город около полудня (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Между тем Бровары поливает градом", – говорится в сообщении. Сильный дождь сопровождался шквальным ветром. Впрочем, осадки были непродолжительными и серьезных подтоплений в городе не было.

В то же время, синоптики прогнозируют, что вечером в городе вновь ожидается ливень с грозой и порывами ветра. По данным погодного портала Sinoptik ненастная погода в Броварах удержится до конца недели.

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Отметим, кратковременные ливни со шквалами наблюдались и в Киеве.

Напомним, до конца недели в столице будет царить переменчивая погода. Ожидаются кратковременные дожди с грозами, но спадет рекордная жара.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня, в Киевской области выпал гигантский град. Местами он достигал размеров в 5 сантиметров. Были повреждены авто и крыши частных домов.