Новости Украины: во Львове нашли убитой студентку, а в Раде подрались нардепы

Марина Лисничук Общество 09:24, 31.03.2021 Обновлено: 09:42, 31.03.2021

За прошедшие сутки СБУ провела еще 20 обысков у руководства и представителей общественной организации "Украинский выбор" депутата от ОПЗЖ и кума президента РФ Виктора Медведчука. А украинцы попрощались с тремя защитниками, погибшими под Шумами на Донтечине – Максимом Абрамовичем, Сергеем Барничем и Сергеем Гайченко.

Тогда как депутаты в Раде приняли постановление по обострению ситуации на Донбассе и обратились к РФ с требованием немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 30 марта:

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