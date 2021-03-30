Сюмар двічі назвала Путіна "х**лом" із трибуни Верховної Ради. Відео

Нардепка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар назвала президента Росії Володимира Путіна "х**лом" із трибуни Верховної Ради України.

Це сталося у вівторок, 30 березня, на позачерговому засіданні парламенту під час виступу народної обраниці. Фрагмент її промови опублікувала пресслужба "ЄС" на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сюмар сказала, що "подивилася кіно" від Нацполіції (вона мала на увазі розслідування про погроми Офісу президента прихильниками Сергія Стерненка) і "почула там найстрашніше – Путін х**ло".

Після такого висловлювання народної депутатки в залі піднявся шум, але політикиня продовжила свою промову. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков перебив її і зробив жінці зауваження.

"Колеги! Шановні колеги! Давайте вибирати висловлювання в стінах Верховної Ради", – сказав він під вигуки парламентаріїв із залу.

Сюмар на це не відреагувала та ще раз повторила відомий вислів.

"Колеги, бачите, заперечення викликає "Путін х**ло". А я це можу повторити насправді, розумієте. І кіно Нацпол вам це сказав..." – продовжила виступати Сюмар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярній пісні про главу РФ виповнилося сім років. Так, 30 березня 2014 року вболівальники "Металіста" та "Шахтаря" вперше виконали хіт під назвою "Путін – х**ло", який став знаменитим не тільки в Україні, а й за її межами.