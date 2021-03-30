У Раді влаштували бійку, нардепа звинуватили в пияцтві. Фото та відео

У Верховній Раді України у вівторок, 30 березня, сталася бійка між народними депутатами, коли парламентарії обговорювали погром Офісу президента прихильниками Сергія Стерненка.

Крім того, нардепа від "Слуги народу" Сергія Швеця звинуватили в тому, що він нібито нетверезий. Пізніше політик дав коментар, в якому заперечував це й навіть обіцяв здати кров на аналіз. Відповідне відео оприлюднив у Facebook фотограф Ян Доброносов. Також він показав знімки народного обранця в залі парламенту (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Саму штовханину зняв на камеру народний обранець від "Слуги народу" Євген Шевченко. Кадри він показав у Telegram.

На відео видно, що з трибуни виступала співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко, обговорюючи постанову № 5295. Цим документом народні депутати засудили події під час акції на Банковій 20 березня.

Депутати тим часом скупчилися в проході між рядами й почали потасовку. Спікер Ради Дмитро Разумков зупинив виступ Геращенко.

Як пише "Громадське", конфлікт стався між представниками політичних сил "Слуга народу" і "Європейська солідарність".

Коли нардепи розійшлися, Геращенко продовжила свій виступ, заявивши, що Швець нібито був п'яний.

"У першому ряду сидить нетверезий чоловік – народний депутат України. Ми вимагаємо за підсумками сьогоднішнього засідання від Нацполіції провести алкогольний тест народному депутату на прізвище "Ш"..." – сказала вона.

Сам політик стверджує, що колеги поширюють брехливу інформацію навмисно. Він пов'язує це зі своєю позицією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня нардепка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар назвала президента Росії Володимира Путіна "х**лом" із трибуни Верховної Ради України.