Україна першою у світі ввела цифрові паспорти: у Раді підтримали закон

Народні депутати України підтримали за основу і в цілому законопроєкт №4355, який передбачає узаконення цифрових паспортів.

Відповідне рішення було ухвалено під час позачергового пленарного засідання парламенту 30 березня, яке транслювалося на офіційному YouTube-каналі Верховної Ради. За нього віддали свої голоси 302 парламентарі (щоб подивитися поіменний список, доскрольте сторінку до кінця).

Завдяки документу, біометричний паспорт та ID-картка у застосунку Дія з 23 серпня 2021 року на законодавчому рівні стануть повним аналогом паперового та пластикового, а Україна – новатором у сфері використання цифрових документів.

Відтак, цифрові паспорти буде можливо пред’являти на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону, в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Також схвалений законопроєкт визначає термінологію, зокрема застосування е-паспортів.

Наразі українці вже можуть користуватися цифровими паспортами в більшості життєвих ситуацій. Їх приймають центри надання адміністративних послуг, державні установи та суди.

Крім того, цифрові паспорти можна використовувати для отримання відправлень на пошті, для підтвердження віку в супермаркетах, у банках – для підтвердження особи та здійснення касових операцій, а також для відкриття банківського рахунку онлайн. З цифровими паспортами також можна подорожувати Україною літаком і потягом, заселятися в готель тощо.

А вже з вересня 2021 року Україна розпочне входження у режим "без паперу". Це означає, що державні органи не матимуть права вимагати паперові документи, якщо необхідна інформація вже є у реєстрах.

Тому ухвалення закону про цифрові паспорти – один з найважливіших кроків до цього. Це також дасть старт масштабній цифровізації бізнесу та держави та спростить внутрішні процеси із запуску нових цифрових продуктів.

"Україна – перша країна у світі, яка запустила цифрові паспорти та законодавчо прирівняла їх до звичайних документів. Користувачі Дії більше не стикатимуться з ситуаціями, коли цифровий паспорт не приймають. Це не просто важлива подія в історії сучасної України та великий крок до впровадження режиму "без паперу". Це унікальний світовий кейс, яким можна і варто пишатися", – зазначив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, Мінцифра запустила цифрові паспорти у мобільному застосунку Дія у квітні 2020 року. Зараз ними можуть користуватися близько 20 млн українців – 5 млн з них мають ID-картку і ще близько 18 млн є власниками закордонних біометричних паспортів.

У світі цифровими документами у смартфоні користуються у Польщі, Південній Кореї. Схожі проєкти впроваджуються у Великобританії, Фінляндії, США. А громадяни Естонії користуються цифровою ID-карткою, з якою можуть онлайн отримувати державні послуги, керувати банківськими рахунками, голосувати через інтернет.

Як перевірити дійсність цифрових паспортів за допомогою застосунку Дія?

Документи в застосунку запроваджуються за принципом people-to-people. Тобто кожен може самостійно перевірити дійсність цифрового документа. У застосунку є зчитувач, яким можна просканувати QR-код іншого користувача Дії.

Натисніть на іконку зчитувача у правому верхньому кутку.

Наведіть камеру смартфона на QR – паспорт перевіриться автоматично.

Застосунок сповістить вас про результат перевірки.

Переконайтесь, що ви підключені до інтернету, інакше коди для перевірки не згенеруються.

Пред’явіть цифровий паспорт із фото у Дії.

Натисніть на нього, щоб побачити QR/штрихкоди.

Коди можна зчитати сканером чи планшетом.

При підтвердженні особи з Дією ваші персональні дані не передаються.

Як поділитися копією паспорта в Дії?

Відкрийте паспорт у Дії.

Натисніть на нього, щоб з'явився зворотній бік зі QR/штрихкодами.

Надайте штрихкод менеджеру для сканування.

Ви побачите сповіщення про підтвердження запиту, підтвердіть його.

Застосунок сформує цифрову копію паспорта з е-підписом Дії та передасть до системи запитувача.

Зауважте, що паспорти-книжечки зразка 1994 року та не біометричні закордонні паспорти не відображаються в Дії й ви не можете ділитися їхніми копіями. Але ви можете оформити ID-картку незалежно від місця реєстрації.

Цифрові ж документи автоматично підтягуються у Дію, тому їх не потрібно завантажувати туди окремо.

Зазвичай сучасні смартфони, планшети та більшість сканерів здатні зчитувати QR-коди та штрихкоди, передаючи закодоване значення в інформаційну систему, до якої вони підключені.

У випадку інтеграції по API партнер має розробити відповідне програмне забезпечення (або адаптувати вже наявне), що надсилатиме зісканований код на сервер ДП "Дія" для отримання результату перевірки (валідації).

Якщо використовується валідація за допомогою вбудованого сканера застосунку Дія, то в цьому випадку не вимагатиметься створення програмного забезпечення. Але така валідація може бути менш зручною в умовах роботи, наприклад, кас супермаркетів чи точок видачі замовлень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації й цифровізації Ярослав Кучер анонсував запровадження в Україні електронного лікарняного, який спершу буде функціонувати разом із паперовим варіантом.