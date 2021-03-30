Українці на колінах попрощалася із загиблими під Шумами воїнами. Фото

У вівторок, 30 березня, в Україні провели в останню путь трьох захисників, які загинули під Шумами на Донеччині – Максима Абрамовича, Сергія Барнича та Сергія Гайченка.

Як пише "Суспільне", із 27-річним Абрамовичем попрощалися у місті Дубровиця на Рівненщині. Жалобна церемонія почалася біля його будинку. Потім за Героєм відправили панахиду у Свято-Миколаївській церкві. Після цього процесія вирушила на цвинтар.

Вшанувати пам'ять молодого воїна прийшли сотні містян, побратимів, родичів, друзів та близьких. Абрамовича хоронили з усіма військовими почестями.

А у місті Калуш на Івано-Франківщині похоронили 47-річного Сергія Барнича. Місцеве видання "Вікна" повідомило, що поминальна процесія вирушила з палацу культури "Мінерал", де калушани мали нагоду попрощатися з Героєм.

Провести захисника прийшли сотні калушан, військових, оркестр, міська влада та представники всіх храмів міста.

Перед останнім прощанням труну із тілом загиблого військового піднесли до пам'ятника генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, де розташована Калуська спілка ветеранів АТО Калущини. Там відбулося поминальне віче.

Тим часом на Дніпропетровщині останню шану віддали 27-річному Сергію Гайченку. За інформацією "Цензор.НЕТ", прощальна церемонія розпочалася опівдні на території загальноосвітньої школи села Михайлівка Синельниківського району.

Всі троє загиблих воїнів, яких похоронили 30 березня, були бійцями 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 березня у Кам'янці-Подільському Хмельницької області похоронили підполковника Сергія Коваля, який також загинув під Шумами.

Нагадаємо, 26 березня російські терористи влаштували масований обстріл під Шумами, унаслідок чого загинуло четверо воїнів ЗСУ та ще двоє зазнали поранень.