Усвідомили загрозу? Українці змінили ставлення до вакцинації і готові вколоти будь-який препарат

Все активніше поповнюються лави українців, які хочуть вакцинуватися проти коронавірусу. Тепер для багатьох навіть не принципово, укол якого препарату вони отримають. До громадян приходить розуміння того, що за наявності супутніх захворювань і на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в країні їхній організм може і не впоратися з інфекцією самостійно. Саме тому багато хто змінив свій погляд і вирішив, що не відмовлятиметься від додаткового захисту.

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53-річна вчителька біології Надія Довгань із селища Озерне Житомирської області зараз є прихильницею вакцинації. Однак перші звістки про деякі вакцини проти коронавірусу не викликали у неї довіри.

"Коли почалися розмови про щеплення від COVID-19, я, чесно скажу, була проти саме препарату CoviShield. Ми про нього нічого не чули. Я сприймаю CoviShield як франшизу – це копія", – пояснила вона.

Серед причин недовіри до Covishield – його індійське походження. Відповідно до результатів дослідження групи "Рейтинг", вакцинам, виготовленим в Індії, довіряють лише 30% респондентів, не довіряють – 45%. Окрім того, в медіа було чимало публікацій, ніби Covishield – це "не зовсім" те, що й препарат AstaZeneca, і, мовляв, його ефективність нижча.

"Виникали запитання: яка якість та ефективність препарату? У спілкуванні із лікарями були розмови, що краще зачекати хоча б рік, щоб побачити, як розвиватиметься ситуація щодо цього препарату", – зауважила Надія.

Проте, поцікавившись глибше питанням щеплення проти COVID-19, жінка змінила свою думку. Ба більше, Надія Петрівна готова вакцинуватися тим препаратом, який буде у доступі, коли настане її черга, навіть китайським.

"Я працюю в гімназії. Навчальний заклад – один із осередків поширення коронавірусу. Страшно вакцинуватися, перестороги є. Проте страшно і захворіти. Будь-яка вакцина несе певні ризики, жодна не дає 100% захисту. До китайської я ставлюся як і до CoviShield. Проте вважаю, що навіть 50% ефективності – теж результат", – переконана педагогиня.

Тож вона разом з іншими колегами записалася до списку на вакцинацію, який складали на роботі.

"Охочих щепитися проти COVID-19 у нас на роботі виявилося 50% колективу. Інша частина – теж не проти, але вони відтермінували свою імунізацію, оскільки нещодавно перехворіли", – сказала жінка.

Водночас вона наголосила, що до імунізації важливо проконсультуватися з медиками. "Зважаючи на ситуацію, що запропонують, тим і буду щеплюватися. Ба більше, я вважаю, що таке щеплення доведеться робити щороку. Спілкуючись із лікарями, я розумію, що напередодні краще пройти медобстеження, щоб знати стан свого здоров’я", – сказала співрозмовниця.

51-річна киянка Радміла Корж і її 79-річна мама Леся Василівна теж готові вакцинуватися тим, що буде в доступі. Оскільки обидві жінки не входять до переліку пріоритетних груп, вони будуть чекати своєї черги.

"Ми обидві в групі ризику захворіти, оскільки у нас є супутні захворювання, зокрема й серцево-судинної системи. Однак не потрапляємо на вакцинацію на етапі, який триває зараз. Ми з мамою згодні на будь-яку вакцину, яка буде доступна в Україні", – розповіла Радміла Вікторівна.

Жінки – прихильниці імунізації від вірусних інфекцій, хоча безпека деяких препаратів спочатку викликала у них сумніви.

"Можна сумніватися в методі, який більш ефективний, або вагатися з приводу виробника. Мама сумнівалася щодо векторних вакцин, тієї ж AstaZeneca, через повідомлення про виникнення тромбів. Вона краще б імунізувалася китайською. Я читала інформацію про вакцини і для себе відзначила, що китайська – це перевірений метод – активований вірус. Про російську – взагалі не йдеться – це країна агресор, тут категорично ні", – зазначила співрозмовниця.

Препарат CoronaVac китайського виробництва є інактивованою вакциною, яка діє, використовуючи "убиті" частинки вірусу. Таким способом імунітет людини тренується протистояти загрозі. Цей тип вакцин активно використовується для щеплень проти багатьох хвороб. Одним із його переваг є можливість зберігання за температури +2...+8 градусів.

Радміла Вікторівна навіть готова купити будь-який із дозволених в Україні препаратів для себе і мами, якщо він буде доступний в аптеках. Зараз жінки чекають нагоди імунізуватися, максимально обмеживши свою соціальну активність.

Станом на 30 березня в Україні понад 212 тис. людей щеплено препаратом Covishield у межах вакцинальної кампанії проти коронавірусу, серед них є особи, які вже отримали навіть 2 дози.