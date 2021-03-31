Новини України: у Львові знайшли вбитою студентку, а в Раді побилися нардепи

Минулої доби СБУ провела ще 20 обшуків у керівництва та представників громадської організації "Український вибір" депутата від ОПЗЖ і кума президента РФ Віктора Медведчука. А українці попрощалися із трьома захисниками, які загинули під Шумами на Донеччині – Максимом Абрамовичем, Сергієм Барничем та Сергієм Гайченком.

Тоді як депутати в Раді ухвалили постанову щодо загострення ситуації на Донбасі та звернулися до РФ з вимогою негайно припинити бойові дії та неухильно дотримуватися режиму припинення вогню. OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 30 березня: