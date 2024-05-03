"Россияне решили, что чем нас меньше – тем лучше. Для них": на оккупированной территории катастрофа с медпомощью

За время с начала полномасштабного вторжения РОВ в Украину жизнь местных жителей на оккупированной территории становится тяжелее с каждым днем. Причем речь не только о части Херсонской и Запорожской областей, но и, например, о давно оккупированных Донецке и Луганске. В то время как "новая власть" пиарится на получении машин скорой помощи, размещая хвалебные сюжеты на пропагандистском ТВ, люди рассказывают о реальном положении дел. А ситуация с медицинской помощью в оккупации уже катастрофическая. Выжить – та еще задача, даже если ты не находишься под обстрелами.

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Бесплатная медицина – фикция

Оказание медицинской помощи до начала полномасштабного вторжения жители оккупированной территории сегодня вспоминают с ностальгией. Причем не только те, кто так и не смирился с оккупацией, но и пророссийски настроенные "украинцы". А ситуация действительно тяжелая.

"Сейчас все поставлено на военные рельсы, в приоритете – лечение военных, а местных жителей – по остаточному принципу. Ну как лечение – это не совсем то слово. Да, если вызовешь скорую, она приедет и даже отвезет в больницу, а вот дальше начинается ад", – поделилась с OBOZ.UA бывшая жительница оккупированного Луганска, у которой в городе живет пожилая родственница.

По ее словам, ни о какой бесплатной медицине речь не идет: "Когда моя тетя попала в больницу и ей потребовалась операция, делать ее не захотели. Более того, тетя в тяжелом состоянии лежала просто в коридоре, практически без сознания – только стонала от боли. Спасибо одной медсестре, она пожалела старушку, стала выяснять о родственниках и удалось связаться со мной. Чудом через оставшуюся в Луганске одноклассницу удалось заплатить врачам", – поделилась Елена.

Оккупационная власть утверждает, что при наличии полиса страхования, который можно получить, только имея паспорт РФ, все будет бесплатно. Но этого нет ни в одном из оккупированных регионов Украины.

"Чтобы прооперировали моего папу, пришлось покупать все вплоть до инструментов. Что уж говорить о лекарственных растворах и т. д. Наглое вымогательство на каждом шагу, а за глаза называют бандеровцами", – рассказала нам жительница Мелитополя.

Отдельная тема – лечение тех местных жителей, кто не обратился за российским гражданством. Они с января 2024 года и вовсе "вне закона". Нет паспорта РФ – иди умирай.

Лекарств нет, врачей не хватает

Обеспечение лекарствами – одна из наиболее болезненных проблем на оккупированной территории. Украинских медикаментов в аптеках попросту нет, не говоря уже об известных и эффективных немецких, французских, израильских, швейцарских и других препаратах.

"Практически все лекарства – производства России. Они дороже украинских и после введения санкций стали намного хуже по качеству, видимо, заменяют низкокачественным сырьем. Продают еще какие-то индийские – все", – рассказали собеседники OBOZ.UA в оккупированном Донецке.

По их словам, на так называемом черном рынке можно достать импортные препараты, но "цена – просто космос, да и нет гарантии, что это не подделка". Потому люди не хотят рисковать.

Что касается врачей, то их нехватку не смогли восполнить и различные программы российской власти по привлечению медиков из РФ на оккупированную территорию Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, и временные "десанты". Нехватка медперсонала, по разным данным, составляет от 45 до 60%.

По словам жителей оккупированного Донецка, который до 2014 года славился медициной высочайшего уровня, сейчас все кардинально изменилось.

"После начала полномасштабного вторжения из больниц уволились многие квалифицированные врачи, уехали вместе с семьями. А за эти два года из новых – только выпускники медвузов, абсолютно "нулевые". Причем многих из них в срочном порядке переучивали под потребности "здравоохранения" на другие специальности. Идти к такому врачу просто страшно", – рассказала нам жительница Донецка.

О низком качестве медицинской помощи в оккупированном городе пишут и в социальных сетях.

Например, о том, что в отделении офтальмологии больницы им. Калинина (это крупная областная клиника с диагностическим центром) 30% всех операций пожилым людям, которым обещают вернуть зрение, заканчивается инсультом.

"А в лучшем случае через три года всех ждет повторная операция, зрение снова падает", – написала Ирина Середина.

Хуже всего онкобольным. Ни о какой качественной медпомощи в оккупации речи нет. Например, в областной онкологии (в Донецке) на прием к гинекологу-онкологу попасть очень трудно: в 8 утра под кабинетом уже стоит очередь в 70 человек. Это пациенты из разных городов оккупированной части региона – Горловки, Енакиево, Старобешево и т. д. И за один день их не успевают принять.

Деньги – как в прорву

В 2023 году правительство страны-агрессора выделило 8 миллиардов рублей на здравоохранение на новооккупированных территориях. Причем, по данным российских оппозиционных СМИ, большая часть этих денег (более 80%) была предназначена для обеспечения "органов власти, контролирующих учреждений и систем обязательного медстрахования".

В 2024 году на сферу здравоохранения в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях российские власти планируют потратить уже 8,8 млрд рублей – однако в то, что ситуация с оказанием медпомощи простым людям изменится, не верит никто.

Идет банальный "распил". И наиболее яркий пример тому – как закупленную в больницы Геническа и Бердянска еще до начала полномасштабного вторжения дорогостоящую медицинскую аппаратуру оккупационная власть записала на свой счет.

"Распил" идет и на закупке лекарств. "На бумаге все есть, а на самом деле – днем с огнем не сыщешь. Например, чтобы получить импортный инсулин (очень многим не подходит российский – он ужасного качества и дает много побочек), нужно идти на поклон к главврачу. Но просто так он не подпишет, ему нужно заплатить. Иначе просто умрешь. Наверное, россияне решили, что чем нас меньше – тем лучше. Для них", – поделилась с OBOZ.UA жительница оккупированного Донецка.