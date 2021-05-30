Новости Украины: в Киеве массово вакцинировали от COVID-19, а в Карпатах выпал снег
В воскресенье, 30 мая, президент Владимир Зеленский поздравил жителей столицы с Днем Киева, а в украинских Карпатах выпал снег. Также в этот день стало известно о смерти известного писателя Михаила Слабошпицкого и посла Украины в Таиланде и Лаосе Андрея Бешты.
Кроме того, в воскресенье в Украине и мире произошли и другие важные события. OBOZREVATEL собрал наиболее значимые из них:
в День Киева, который отмечают 30 мая, Владимир Зеленский признался в любви к столице страны. "Люблю тебя, старик", – сказал гарант, поздравляя киевлян. По его словам, Киев – особенный город.
В Киеве продолжилась массовая вакцинация от коронавируса в первом пилотном центре вакцинации на базе Международного выставочного центра. Если накануне ажиотажа возле него не было, то на этот раз вблизи четвертого павильона выстроились очереди из желающих получить прививку.
В Карпатах за два дня до лета выпал снег. Явление зафиксировали на горе Поп Иван Черногорский (Черногора), которая расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Скончался Андрей Бешта – посол Украины в Таиланде и Лаосе (по совместительству). Мужчине было 44 года, причиной летального исхода представители иностранного государства назвали сердечный приступ.
Встреча президента России Владимира Путина и самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко в Сочи стала поводом для троллинга в сети. Пользователей повеселило их совместное фото на яхте, которое сравнили со знаменитым кадром из фильма "Титаник".
Умер украинский литературовед, публицист, прозаик и общественный деятель Михаил Слабошпицкий. Ему было 74 года. Причину смерти пока не оглашали.
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