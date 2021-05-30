Зеленский в День Киева: люблю тебя, старенький

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Киева, который отмечают 30 мая. Украинский город-миллионник он назвал особенным.

Также гарант признался в любви к столице страны. Поздравление от него опубликовал Telegram-канал Zelenskiy/Official.

"Киев – он особенный. Кажется, нет такого человека, который бы не нашел здесь что-то свое. Уютные и полные историей улочки Подола и широкие проспекты спальных районов завораживают по-своему. Но главное в Киеве то, что ты постоянно слышишь его сердцебиение", – отметил Зеленский.

По словам президента, если бы Киев был человеком, то в его день он "хотел бы просто обнять его и сказать: "Люблю тебя, старенький!".

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"С днем рождения, Киев!" – подчеркнул Зеленский.

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