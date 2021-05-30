В Украинских Карпатах за два дня до лета выпал снег. Фото

В Украинских Карпатах в воскресенье, 30 мая, выпал снег. Явление зафиксировали на горе Поп Иван Черногорский (Черной горе), которая расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Об этом утром в воскресенье сообщил в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост. Там же было опубликовано фото снега на вершине (отметим, что ее высота – 2020,5 метра).

Сообщалось, что снег по состоянию на 7:50 30 мая продолжал падать, было облачно. В связи с этим видимость была ограничена до 30 метров.

"Ветер юго-западный, 3-5 м/с", – сказано в сообщении. При этом утром наблюдалась плюсовая температура – воздух в этой точке Украины прогрелся до +1°С.

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В комментариях пользователи социальной сети пошутили, что "возиться" на лыжах в Карпатах можно будет круглый год. "Лето в этом году будет?" – с иронией спросила одна из пользовательниц Facebook.

Добавим, Черная гора находится в пределах Карпатского государственного национального парка.

Она известна своей обсерваторией "Белый слон", построенной на самой вершине в 1938 году. Примечательно, что обсерватория, вероятно, получила название из-за того, что каждую зиму сильно обрастает снегом и льдом.

Как ранее писал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали, что погода в Украине в воскресенье, 30 мая, будет дождливой и с грозами. Только в южных регионах обещают безоблачный и солнечный день.