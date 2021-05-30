Украинцы устроили ажиотаж на вакцинацию от COVID-19 в Киеве. Фото и видео

В воскресенье, 30 мая, в Киеве продолжил работу первый пилотный центр вакцинации против коронавируса на базе Международного выставочного центра. Если накануне ажиотажа возле него не было, то на этот раз вблизи четвертого павильона выстроились очереди из желающих получить прививку.

Среди них киевляне и гости столицы, люди из групп риска или те, которые просто раньше записались в приложении Дія. Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места события (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, что прививки в этом центре делают вакциной CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech. За выходные здесь могут уколоть 1600 доз. За предыдущие сутки в список записались более 23 тысяч человек.

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По словам медиков, желающим не звонят, чтобы пригласить на вакцинацию, сообщая об этом только пожилым людям и инвалидам. Однако новости о возможности бесплатно и довольно просто вакцинироваться от COVID-19 быстро разлетелись в СМИ и соцсетях. Так, уже с утра 30 мая люди массово отправились в МВЦ, где на третьем этаже 4-го павильона можно было получить прививку.

Отметим, что и в этот раз, несмотря на большой наплыв, люди не задерживались долго в очереди, ведь процедура проходила быстро.

Об этом в Facebook написал также системный аналитик Евгений Истребин. Он подчеркнул, что желающих вакцинироваться начали запускать в 09:30 воскресенья, хотя заявлялось об открытии центра с 10:00.

"Дал только проверить температуру. Ее кстати дважды проверяли... Поднимаешься на третий этаж, и там огромный зал, в нем 16 кабинок, в каждой сидит бригада – по четыре человека. Вся процедура быстрая – 3-5 минут. Единственное, что я, кроме паспорта и кода, на всякий случай взял декларацию с врачом. Но она не понадобилась, ведь меня быстро нашли в системе. На кабинке надписи районов, я пошел к своему. Но думаю, что это не принципиально", – отметил Истребин.

Подобные пилотные центры вакцинации накануне также открылись во Львове и Одессе. Однако если в столице (не только в МВЦ) за 29 мая вакцинировали 1398 человек, то на Львовщине и Одесщине – в общем 697 и 165 жителей соответственно.

Подробнее о том, как можно получить прививку в пункте вакцинации от COVID-19 на базе МВЦ в Киеве – читайте по ссылке.

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