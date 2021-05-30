Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта

Посол Украины в Таиланде и Лаосе (по совместительству) Андрей Бешта скончался в ночь на воскресенье, 30 мая. Мужчине было 44 года, причиной летального исхода называют сердечный приступ.

Его уволили с этой должности в апреле и он уже готовился к возвращению в Украину. О трагической вести сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

"Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, преданно служил интересам нашего государства. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким", – написал гарант.

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Отметим, что по дипломатическим правилам, некоторое время после официального увольнения с должности посла он еще остается в стране пребывания, закрывает дела и проводит прощальные встречи и переговоры в статусе представителя страны. Именно этим украинский дипломат и занимался в течение последних недель.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 30 мая на 45-м году жизни скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Петрович Бешта. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким умершего в связи с этим невосполнимой потерей. Светлая память об Андрее Беште всегда будет жить в наших сердцах", – сообщили в Министерстве иностранных дел (МЗС).

Андрей Бешта родился 14 декабря 1976 года в городе Рожище Волынской области. Он с отличием закончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко, специалист по международным отношениям, переводчик.

В МИД Украины с 1998 года. Он работал за границей в Постоянном представительстве Украины при ООН, а также Посольстве Украины в Королевстве Таиланд (с ноября 2015 года) и по совместительству в Лаосе (2017-2021 годы). Бешта был специалистом по вопросам деятельности ООН и других международных организаций.

Издание "Сегодня" со ссылкой на МИД сообщило, что причиной смерти Андрея Бешты стал сердечный приступ. Экс-посол был женат, у него осталось трое детей.

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