Неформальная встреча Путина с Лукашенко на яхте стала мемом: реакция сети

Встреча президента России Владимира Путина и самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко в Сочи стала поводом для троллинга в сети. Пользователей повеселило их совместное фото на яхте, которое сравнили со знаменитым кадром из фильма "Титаник".

Так, пока провластные новостные ресурсы писали о договоренностях, которых два лидера достигли в ходе переговоров, подписчики в Twitter начали приписывать им "любовь" и придумывать мемы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что первый день встречи был посвящен официальным разговорам, второй – неформальным. Среди прочего Лукашенко и Путин пообедали на яхте в Черном море, первого при этом сопровождал его младший сын Николай.

Видео дня

Как пишет "Медуза", российские провластные СМИ превратили в новости даже самые мелкие детали встречи политиков. В заголовки журналисты выносили то, что "во время прогулки на яхте президенты увидели дельфинов".

"Смеялись, любовались дельфинами: как прошла неофициальная часть встречи Путина и Лукашенко", "Закрытую встречу Путина и Лукашенко посетили дельфины. Боевые?", "Лукашенко чувствует себя в Сочи как дома", "Песков сделал намек, что Беларусь – это Россия", "Всплеск эмоций: поможет ли Россия Беларуси преодолеть кризис", – процитировало издание некоторые заголовки росСМИ.

В статьях также подчеркивалось, что "Путин предложил Лукашенко искупаться в море", а это "хороший сигнал для отношений двух стран".

Тем временем пользователи сети лишь посмеялись из фотографий, которые распространили новостные ресурсы. Снимок, на котором Путин и Лукашенко стоят на корме яхты и улыбаться, многим напомнил фильм "Титаник".

"Как же это романтично!", "Худший. Мальчуковая группа. Всегда", "Где-то это мы уже видели. Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку. Не могу отделаться от мысли, что нас троллят. Или все-таки это жизнь такая шутница?" – прокомментировали пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая проходил второй день встречи Путина и Лукашенко. Стороны обсудили кредиты, а также посадку самолета Ryanair. Глава РФ поднял тему задержания в Минске россиянки Софии Сапеги, заявив, якобы ее судьба России небезразлична.