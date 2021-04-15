Новости Украины: корабли США "передумали" заходить в Черное море, а в Киеве продлили локдаун

Накануне в Черное море должен был зайти эсминец ВМС США USS Roosevelt (DDG-80) в рамках сдерживания агрессивных намерений России и в поддержку территориальной целостности Украины. Однако впоследствии стало известно, что Вашингтон отозвал заявку на проход военных кораблей.

Хотя президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель объединились в поддержке Украины на фоне военных маневров РФ. Они выступили с совместным заявлением по эскалации на Донбассе. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 14 апреля: