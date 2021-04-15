Новости Украины: корабли США "передумали" заходить в Черное море, а в Киеве продлили локдаун

Марина Лисничук Общество 08:12, 15.04.2021 Обновлено: 08:56, 15.04.2021

Накануне в Черное море должен был зайти эсминец ВМС США USS Roosevelt (DDG-80) в рамках сдерживания агрессивных намерений России и в поддержку территориальной целостности Украины. Однако впоследствии стало известно, что Вашингтон отозвал заявку на проход военных кораблей.

Хотя президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель объединились в поддержке Украины на фоне военных маневров РФ. Они выступили с совместным заявлением по эскалации на Донбассе. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 14 апреля:

  • В Харьковской области простились с погибшим на Донбассе 24-летним Андреем Тепериком – военнослужащим 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Его 10 апреля выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили российские наемники.

  • Украинские воины показали, как обезвреживают российские мины ПОМ-2 "Отек", которыми оккупанты обстреливают позиции наших армейцев и дома мирных жителей на Донбассе.

  • Выяснилось, что Украина готовит процедуру депортации трех бывших граждан, против которых Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции за контрабанду.

  • Также в Украине усилили ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, в частности – ввели за это уголовную ответственность. Соответствующие законы подписал президент Владимир Зеленский.

  • За минувшие сутки в стране выявили 14 553 случая COVID-19, поэтому на утро 15 апреля Украина оказалась на пятом месте в Европе по распространению коронавируса.

  • В то же время из-за большого количества больных COVID-19 и нехватки койко-мест в больницах столичная власть продлила действие жесткого карантина в Киеве до 30 апреля.

  • Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола пожизненно дисквалифицировал 26 украинских футболистов, выступавших за команды с "ЛНР" и "ДНР".

  • Счета украинцев в иностранных банках начали блокировать без предупреждения и объяснения причин. Проблемы у наших граждан возникают в ряде стран.

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