Новини України: кораблі США "передумали" заходити в Чорне море, а в Києві продовжили локдаун

Напередодні у Чорне море мав зайти есмінець ВМС США USS Roosevelt (DDG-80) у межах стримування агресивних намірів Росії та на підтримку територіальної цілісності України. Проте згодом стало відомо, що Вашингтон відкликав заявку на прохід військових кораблів.

Хоча президент США Джо Байден і канцлерка Німеччини Ангела Меркель об'єдналися в підтримці України на тлі військових маневрів РФ. Вони виступили зі спільною заявою щодо ескалації на Донбасі. OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 14 квітня: