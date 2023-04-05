Мольбы матери не тронули: на Буковине УПЦ МП не давала попрощаться с погибшим воином в храме, люди устроили бунт Видео

В Сели Задубровка на Буковине разразился скандал вокруг храма УПЦ МП, представители этой конфессии запретили занести в церковь гроб с павшим в боях за Украину воином. Не тронули представителей УПЦ МП даже мольбы матери погибшего, которая со слезами просила разрешить проститься с ее сыном в храме.

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После часового конфликта на церковном дворе, сопровождавшемся столкновениями между адептами УПЦ МП и участниками похоронной процессии, представители громады выгнали священников из церкви, а представитель ПЦУ отпел Героя в храме. Об этом со ссылкой на священника ПЦУ Виталия Мензака сообщил информационный портал "Молодой Буковинец".

Очередной скандал вокруг УПЦ МП разразился утром 5 апреля в селе Задубровка Черновицкого района Черновицкой области. Там жители села прощались с погибшим в боях за Украину земляком, 28-летним Иваном Назарием, защищавшим родную землю в рядах 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Впрочем, скорбная церемония переросла в настоящее сражение за право отпеть Героя в сельской церкви.

"Адепты московского патриархата не пускают тело воина в церковь. Они провоцируют драку. Никто ничего не объясняет, почему гроб с погибшим военным не пускают в церковь. А просто стоят и не пропускают похоронную процессию", – рассказал "МБ" Виталий Мензак.

Непоколебимыми представители УПЦ МП остались даже перед слезами матери воина, которая умоляла разрешить занести гроб с ее сыном в храм. Как пишет издание, местный священник заблокировал въезд на территорию храма.

Эта ситуация вызвала возмущение среди людей, пришедших попрощаться с воином. Они потребовали занести гроб с телом героя внутрь, а от представителей УПЦ МП – покинуть храм.

Издание утверждает, что конфликт вокруг церкви архистратига Михаила идет уже около 4 лет, с тех пор, как верующие храма перешли в ПЦУ – представители УПЦ МП ни разу не допустили их в церковь и не разрешили провести там богослужение: они проходили под храмом. Да и отпевать павших воинов в церкви не позволяли.

"Сегодня хороним третьего воина из нашего села. Их всех не заносили в церковь. Люди вошли, потому что уже не могли этого терпеть. У нас есть документы, что мы можем пользоваться храмом. Мама просила занести тело в церковь. Сначала хотели добиться этого мирным путем, но пришлось силой", – рассказала журналистам "Общественного" прихожанка ПЦУ Сидора.

Постепенно ситуация загромождалась все больше – и в конце концов представители общины буквально взяли церковь штурмом и выгнали оттуда представителей УПЦ МП.

"Почти час стояли под церковью, чтобы гроб погибшего военного пустили в церковь. Нас не пускал батюшка Дуров, который и руководил сторонниками УПЦ, которые были в церкви... Похороны украинского воина были на украинском языке. Его отпевали священники ПЦУ. Надеемся, что сегодня в храме в селе Задубровка состоится впервые служба на украинском языке", – рассказал представитель ПЦУ Виталий Мензак "Молодому Буковинцу".

В сети также появилось видео, как представителей УПЦ МП вынуждают покинуть храм.

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП еще около 10 часов утра заявили о штурме церкви "40 людьми в балаклавах". Там также обвинили ПЦУ в силовом захвате церкви и избиении прихожан УПЦ МП.

"Задубровка – ВСЕ. Спилили двери. Ворвались в храм. Бьют православных верующих. Полиция не приехала вообще, скорее всего, такая и была договоренность. Перед храмом отцы ВЦУ изображают молитву. Заносят красно-черный флаг в алтарь. Тело героя, воина ВСУ лежит перед храмом как хлам, ВТО занято присвоением имущества христиан и матом!" – говорится в сообщении на странице епархии.

Также в Черновицко-Буковинской епархии отметили, что священник УПЦ МП после случившегося был срочно госпитализирован.

"Скорая" забрала отца Виталия настоятеля храма села Задубровка. Срочная госпитализация. Сколько горя и слез нашей Земле от безбожников-иноверцев", – говорится в сообщении.

Также в Черновицко-Буковинской епархии обвинили полицейских в сговоре с ПЦУ.

"Полиция была на въезде в село Задубровка и обеспечивала комфортные условия проведению спецоперации ПЦУ, чтобы никто не мешал", – говорится в сообщении.

"Общественное" приводит рассказы участников и свидетелей событий, которые уверяют: никаких избиений не было.

"Слышали, что люди здесь давно хотят украинскую церковь. Мы видели, как они выпроводили московских священников. Никто их не бил и не толкал", – рассказала Татьяна, которая приехала отдать последнее уважение павшего воину из другого населенного пункта.

Еще один участник событий, Александр Сергиенко, рассказал журналистам, что группа людей, возмущенных отказом впустить гроб с телом Героя в церковь, смогла зайти через боковую дверь храма. Там их встретили три мужчины и священник.

"Они использовали против нас огнетушители, чтобы не пустить в церковь. Но мы смогли зайти. Центральную дверь храма они подперли ломом. Мы это аккуратно убрали и открыли дверь, чтобы занести тело героя внутрь", – рассказал Александр.

По его словам, со здания храма также была снята табличка с надписью, что церковь в подчинении УПЦ МП.

Напомним, 2 апреля скандал вспыхнул вокруг храма УПЦ МП в Хмельницком, когда в сети появилось видео, на котором группа священнослужителей церкви набросились на мужчину в военной форме, который повторял вопрос о том, сколько украинцев должна убить Россия, чтобы в Украине перестали. посещать церкви Московского патриархата. Жертвой избиения оказался хмельнитчанин Артур Ананьев, который защищал Украину на фронте и получил на поле боя контузию и серьезную черепно-мозговую травму.

В тот же день храм МП в Хмельницком, где избили защитника, решили передать ПЦУ. Вечером 2 апреля первую службу провел там капеллан Православной церкви Украины.

В сети идентифицировали главного нападающего, им оказался Игорь Слободян, работающий в Хмельницкой епархии УПЦ МП (ул. Владимирская, 113). В Нацполиции открыли в отношении него уголовное производство, избиение священнослужителем человека правоохранители предварительно квалифицировали как "хулиганство". 3 апреля ему сообщили о подозрении, а уже на следующий день один из депутатов Хмельницкого горсовета заявил, что Слободян сбежал из страны.

На инцидент в тот же день отреагировал городской голова Хмельницкого Александр Симчишин. Он призвал привлечь представителя УПЦ МП, избившего Ананьева, к уголовной ответственности, а патрульных, составивших админпротокол на жертву избиения, – уволить.

4 апреля депутаты Хмельницкого горсовета приняли решение, которым всем религиозным организациям УПЦ МП прекратили право на пользование земельными участками. В тот же день Хмельницкий областной совет запретил УПЦ МП на территории области.