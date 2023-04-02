Храм МП в Хмельницком, где избили защитника, решили передать ПЦУ. Все детали столкновений, фото и видео

В Хмельницком возле Свято-Покровского кафедрального собора к вечеру 2 апреля начались столкновения. У храма собрались несколько тысяч человек – люди пришли узнать, почему священник Московского патриархата избил защитника Украины. Кроме того, активисты провели собрание, на котором большинство проголосовало за переход церкви в ПЦУ.

Видео дня

Как сообщают местные СМИ, жители города у дома настоятеля кричат "Долой московского попа", "Позор", "Одна единая Соборная Украина". Они также принесли с собой плакаты "Московский патриархат – проклятие Украины" и "РПЦ, прочь из Украины!" и поют государственный гимн (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте новость до конца).

В свою очередь группа прихожан у храма поют церковные песни.

Как передает "Суспільне", к людям вышел священник храма Александр Рыбчинский, участников акции допустили на территорию собора.

Позже стало известно, что церковь опломбирована, создана комиссия собрания громады. По информации "Суспільного", на собрании зарегистрировалось 1235 человек. Они большинством голосов проголосовали за переход собора в ПЦУ. Ключи от храма передали комиссии.

Напомним, утром в воскресенье в соцсетях распространилось видео с утренней службы в соборе в Хмельницком, где служитель УПЦ МП избил мужчину в военной форме. Пострадавшим оказался экс-военный Артур Ананьев, уволенный с военной службы. В начале полномасштабного вторжения он добровольцем присоединился к 19-му стрелковому батальону ВСУ.

Он рассказал об инциденте, объяснив, что на фоне ежедневных потерь гражданских и военных в Украине не может мириться с тем, что в его родном городе есть люди, славящие РПЦ и сохраняющие связи с Москвой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– У представителей УПЦ МП – своя версия событий. Представитель собора якобы уже написал заву в полицию о том, что он стал жертвой нападения Ананьева. По словам другого представителя собора Александра Рыбчинского, Ананьев обливал диакона водой и выбил из рук Евангелие во время богослужения.

– Мэр Хмельницкого Александр Симчишин призвал привлечь к уголовной ответственности священника, избившего Ананьева, а патрульных, составивших админпротокол на пострадавшего, – уволить. Мэр пообещал, что у УПЦ МП заберут право пользования землей в Хмельницком, соответствующие решения горсовет будет инициировать и на областном уровне.

Симчишин заявил, что деятельность УПЦ МП должна быть запрещена по всей стране.