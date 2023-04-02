В Хмельницком перерегистрировали храм, в котором избили экс-военного: первую службу провел капеллан ПЦУ. Фото и видео

В Хмельницком перерегистрировали храм, в котором избили экс-военного. Первую службу в святыне уже провел капеллан ПЦУ Даниил Тарнавский.

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Об этом сообщает АrmyInform. Переход к ПЦУ подписями поддержали более 1200 человек. В итоге, около собора на акцию протеста УПЦ МП собралось порядка 2000 людей (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Тарнавский – военный капеллан ракетной бригады "Святая Варвара" младший лейтенант капелланской службы. Он выступил перед участниками собрания с речью.

Причиной решения общины о перерегистрации стало избиение священниками УПЦ МП военнослужащего Вооруженных Сил Украины. Он посетил утреннюю службу и прямо спросил у священников – сколько еще московская церковь будет пить кровь украинцев.

"Московская фсбешная агентура в виде УПЦ МП должна быть запрещена по всей стране. Тот антиукраинский шабаш, который проходит в последние дни в столице и избиение военного в Хмельницком должен стать железобетонным аргументом для Верховной Рады, чтобы проголосовать законопроект о запрете: раз и навсегда запретить это фсбешное гнездо. На внеочередной сессии мы прекратим использование всех земельных участков на территории общины. Инициируем также решение областного и районного советов", – заявил мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

Он подчеркнул, что те, кто избивал военного, должны быть привлечены к уголовной ответственности. А патрульные, составившие протокол на военного, должны быть уволены.

"После таких событий те священники, которые хотя бы часть украинского обязаны немедленно выйти из фсбешной структуры", – заявил Симчишин.

Также он показал видео с первой украинской службы в храме.

"Первая молитва на Украинском Языке за Украину, за Украинских Воинов в Соборе. Первая за десятки и десятки лет. Хмельниччане – крутые! Уважение всем! Горжусь! "Один за всех, и все за одного!" Впереди для Победы еще очень много работы, так что держим строй!" – отметил Симчишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром в воскресенье в соцсетях распространилось видео с утренней службы в соборе в Хмельницком, где служитель УПЦ МП избил мужчину в военной форме. Пострадавшим оказался экс-военный Артур Ананьев, уволенный с военной службы. В начале полномасштабного вторжения он добровольцем присоединился к 19-му стрелковому батальону ВСУ.

Он рассказал об инциденте, объяснив, что на фоне ежедневных потерь гражданских и военных в Украине не может мириться с тем, что в его родном городе есть люди, славящие РПЦ и сохраняющие связи с Москвой.

У представителей УПЦ МП – своя версия событий. Представитель собора якобы уже написал заву в полицию о том, что он стал жертвой нападения Ананьева. По словам другого представителя собора Александра Рыбчинского, Ананьев обливал диакона водой и выбил из рук Евангелие во время богослужения.