Священник УПЦ МП из Хмельницкого сбежал из страны после объявления подозрения в избиении военного. Видео

В Хмельницком набирает обороты скандал с избиением в церкви УПЦ МП защитника Украины Артура Ананьева, видео которого 2 апреля появилось в сети. Одному из самых активных участников драки, священнику Хмельницкой епархии УПЦ МП Игорю Слободяну сообщили о подозрении по части 2 статьи 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

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На следующий день после этого Слободян сбежал из Хмельницкого, повестку о вызове на допрос к следователю правоохранители вручили его родителям. Об этом заявил депутат Хмельницкого городского совета Александр Василишин в эфире телеканала "Прямой".

"Поп, поднявший руку на нашего защитника-воина, ему вчера Национальная полиция сообщила о подозрении. А сегодня стало известно, что он уже сбежал из Украины. По крайней мере, из города Хмельницкий. Вручили повестку [о вызове] к следователю его родителям", – заявил Василишин.

Он добавил, что, по его информации, Слободян будет объявлен в розыск.

Напомним, 2 апреля в сети появилось видео, на котором священнослужители церкви УПЦ МП в Хмельницком толпой набросились на мужчину в военной форме, который задал вопрос, сколько украинцев должна убить Россия, чтобы в Украине перестали посещать церкви Московского патриархата. Жертвой избиения оказался хмельничанин Артур Ананьев, защищавший Украину на фронте и получивший на поле боя контузию и серьезную черепно-мозговую травму.

На кадрах видно, как один из священнослужителей наносит военному удар ногами, затем его зажимают под стеной, а дальше, заломив руки за спиной, тащат к выходу, где бросают на пол и удерживают до приезда полиции. Видно, что к патрульным Ананьев уже выходит с разбитым носом.

Сам он впоследствии рассказал, что чуть не задохнулся, когда его повалили на пол в церкви, однако представители УПЦ МП к его жалобы были безразличны.

В сети идентифицировали главного нападающего, им оказался Игорь Слободян, работающий в Хмельницкой епархии УПЦ МП (ул. Владимирская, 113). В Нацполиции открыли в отношении его уголовное производство, избиение священнослужителем человека правоохранители предварительно квалифицировали как "хулиганство".

На инцидент в тот же день отреагировал городской голова Хмельницкого Александр Симчишин. Он призвал привлечь представителя УПЦ МП, избившего Ананьева, к уголовной ответственности, а патрульных, составивших админпротокол на жертву избиения, – уволить.

4 апреля обещание Симчишина депутаты горсовета выполнили, прекратив всем религиозным организациям УПЦ МП право на пользование земельными участками на территории города.

А еще в день, когда произошла резонансная история, храм МП в Хмельницком, где избили защитника, решили передать ПЦУ. Вечером того же дня первую службу там провел капеллан Православной церкви Украины.