В Хмельницком священники Московского патриархата набросились на военного, которого контузило во время боев. Видео

В Хмельницком 2 апреля представители УПЦ МП набросились на военного, получившего ранение и контузию на фронте. Конфликт вспыхнул в церкви на улице Владимирской.

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Об этом сообщил депутат Хмельницкого облсовета Виктор Бурлык, он также обнародовал видео инцидента. По словам депутата, причиной потасовки стал вопрос защитника относительно того, сколько украинцев должна убить Россия, чтобы граждане нашего государства прекратили посещать храмы УПЦ МП.

По словам Бурлика, военный на видео – это защитник Украины Артур Ананьев, еще в начале полномасштабного вторжения России ушедший добровольцем защищать родную землю. Он воевал в рядах 19-го стрелкового батальона. На передовой Ананьев получил контузию и черепно-мозговую травму.

"Когда вся страна наблюдает за ситуацией в Лавре, он САМ пошел в московский храм, чтобы задать вопрос "Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат? "Что было дальше – видно на видео", – написал Бурлык.

На обнародованных им кадрах видно, как один из мужчин в рясе бросается на мужчину в военной форме и наносит ему удары ногами. Слышны возгласы "Вызови полицию!".

Далее военного представители УПЦ МП и некоторые прихожане зажали у стены, а затем, выкрутив ему руки, начали тянуть к выходу из церкви.

В дверях его повалили на пол и все тот же мужчина в рясе прижал военного к полу. На слова мужчины, что ему нечем дышать, этот "священнослужитель" выдал: "Мне поф*г, есть тебе чем дышать или нет, чмо".

Дождавшись приезда полиции, представители УПЦ МП вытолкали военного из храма. Один из мужчин в гражданской одежде на русском языке посоветовал ему вдогонку "побояться бога".

Видно, что у военного к тому моменту уже идет кровь из носа.

Как отметил депутат Хмельницкого облсовета Бурлык, полицейские задержали подвергшегося нападению защитника по статье 173 КупАП (мелкое хулиганство).

"Мне противно, что в моем родном городе МУСОРА крышуют МосПархат, когда по всей стране правоохранители открывают дела по Госизмене московских попов. Лицо прихожан тоже показано, все наблюдали, как истязали военного, который защищал Украину и рисковал своей жизнью", — эмоционально выразился Бурлик.

Журналисты местного издания vsim.ua обратились за комментарием к Управлению патрульной полиции в Хмельницкой области. Там заявили, что в 10:20 в Свято-Покровском Кафедральном соборе УПЦ, который находится по улице Владимирская, 113, во время богослужения 26-летний мужчина начал конфликт со священником.

"Мужчина во время проведения молитвенной литургии сбросил со стола на пол "Евангелие", устроил словесный конфликт в отношении священника, который читал молитвенную литургию. Свидетели этого события вызвали работников полиции. В настоящее время решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по ст. 173 КУоАП", – отметили в полиции.

Тем временем в областном управлении Нацполиции открыли уголовное производство по факту избиения военнослужащего, зафиксированного на видео. Представитель УПЦ МП, применявший физическую силу в отношении воина, может быть привлечен к ответственности по ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Между тем, в сети решили помочь Нацполиции – и идентифицировали хулигана в рясе.

"Знакомьтесь, это Игорь Слободян, приспешник московских попов. Работает в Хмельницкой епархии УПЦ МП (ул. Владимирская, 113). Игорь любит прислуживать чертам в рясах и заниматься избиением военных. За это он должен получить наказание и "популярность", - отмечено в сообщении, появившемся в Telegram-канале "Відсіч".

Высказались по поводу инцидента и в Хмельницкой епархии УПЦ МП. Там Артура Ананьева назвали "членом преступной организованной группировки" и обвинили в "нападении на священнослужителя".

"В воскресенье, 2 апреля 2023 года, во время Божественной литургии, член преступной организованной группировки Ананев Артур Александрович, после указания своего непосредственного руководителя, депутата Хмельницкого областного совета, Бурлыка Виктора Викторовича (видео прилагается), совершил нападение на священнослужителя Свято-Покровского кафедрального собора, сорвал Богослужение, облил и повредил Священное Евангелие в присутствии более 100 прихожан. На место происшествия сразу был вызван наряд Полиции и уведомлена Служба Безопасности Украины", – говорится в официальной позиции Хмельницкой епархии.

Также представители УПЦ МП заявили, что Ананьев якобы не имеет никакого отношения к защитникам Украины.

"Действия молодого человека, который одел военную форму, хотя и не имеет никакого отношения к военнослужащим (так он лично сообщил работникам полиции) провокативны, унижают форму украинского военного и прямо работают на российскую агрессию, дестабилизируя военное положение в Украине и раскалывая Украинский народ", – указано в заявлении.

При этом оценки действиям своего представителя, бросившегося с кулаками на человека, в Хмельницкой епархии УПЦ МП не дали.

Напомним, накануне в Шевченковском районном суде города Киева скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу избрали меру пресечения. Суд направил его под круглосуточный домашний арест сроком на два месяца. Также Павел (Лебедь) должен ограничить контакт с прихожанами УПЦ МП.

Меру пресечения Павлу избирали после того, как СБУ сообщила ему о подозрении в разжигании межрелигиозной розни и оправдывании вооруженной агрессии РФ.

В зале суда на Павла надели электронный браслет, несмотря на его возражения.