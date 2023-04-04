Хмельницкий областной совет запретил УПЦ МП на территории области

Депутаты Хмельницкого областного совета 4 апреля проголосовали за запрет деятельности УПЦ МП на территории области. Решение о созыве внеочередного заседания было принято из-за инцидента с избиением защитника Украины представителями одного из храмов УПЦ МП в Хмельницком.

Видео дня

Также депутаты предложили территориальным громадам Хмельницкой области лишить УПЦ МП права пользования земельными участками в пределах населенных пунктов, Кабмину – рассмотреть расторжение договоров аренды с религиозными организациями, не выполняющими требования законов Украины, а Верховной Раде – на законодательном уровне положить конец влиянию государства-агрессора на украинцев с помощью церкви. Об этом сообщается на официальном сайте Хмельницкого облсовета.

4 апреля депутаты Хмельницкого областного совета собрались на внеочередное заседание из-за инцидента с избиением 2 апреля в хмельницком Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ МП, где священники избили военного за призывы не посещать церковь, имеющую связи с государством-агрессором. Все 47 депутатов единогласно поддержали решение "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций на территории Хмельницкой области", которым запретили деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Хмельницкой области.

В упомянутом решении также содержится предложение к президенту Украины определить законопроект "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" как безотлагательный – для его внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины.

В то же время органам местного самоуправления Хмельницкой области депутаты облсовета рекомендовали провести инвентаризацию земельных участков, находящихся в пользовании УПЦ МП "с последующим прекращением права пользования на такие земельные участки путем принятия соответствующих решений".

Также депутаты Хмельницкого облсовета большинством голосов приняли обращение к Кабмину о прекращении договоров аренды с религиозными организациями, не выполняющими требования законов Украины.

"Необходимость созыва сегодня внеочередного заседания сессии областного совета – это решение вопроса особого значения – нашей свободы, национальных интересов и сохранения целостности нашего государства. Нет сегодня более важной задачи для каждого из нас, для каждого украинца, чем защита родной земли от рашистского оккупанта, сохранение целостности территории нашего государства, обеспечение его успешного будущего в европейском сообществе. Призываю депутатов к конструктивной и взвешенной работе и принять соответствующие решения, которые будут способствовать укреплению нашего единства, обеспечению свободы религиозных взглядов, а не пропаганде московских наемников", – обратилась в начале заседания к депутатам председатель Хмельницкого облсовета Виолета Лабазюк.

В пленарном заседании приняли участие 47 депутатов, первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, епископ Хмельницкий и Каменец-Подольский, архиерей Православной церкви Украины владыка Павел, заместители председателя облгосадминистрации, руководство силовых структур области, структурных подразделений облгосадминистрации, представители территориальных управлений центральных органов власти и СМИ.

Напомним, ранее в этот день депутаты Хмельницкого горсовета приняли решение, которым всем религиозным организациям УПЦ МП прекратили право на пользование земельными участками.

Это стало реакцией на инцидент в одной из церквей УПЦ МП в Хмельницком. 2 апреля в сети появилось видео, на котором группа священнослужителей церкви набросилась на мужчину в военной форме, который повторял вопрос о том, сколько украинцев должна убить Россия, чтобы в Украине перестали посещать церкви Московского патриархата. Жертвой избиения оказался хмельничанин Артур Ананьев, который защищал Украину на фронте и получил на поле боя контузию и серьезную черепно-мозговую травму.

В сети идентифицировали главного нападающего, им оказался Игорь Слободян, работающий в Хмельницкой епархии УПЦ МП (ул. Владимирская, 113). В Нацполиции открыли в отношении его уголовное производство, избиение священнослужителем человека правоохранители предварительно квалифицировали как "хулиганство". 3 апреля ему сообщили о подозрении, а уже на следующий день один из депутатов Хмельницкого горсовета заявил, что Слободян сбежал из страны.

На инцидент в тот же день отреагировал городской голова Хмельницкого Александр Симчишин. Он призвал привлечь представителя УПЦ МП, избившего Ананьева, к уголовной ответственности, а патрульных, составивших админпротокол на жертву избиения, – уволить.

А еще в день, когда произошла резонансная история, храм МП в Хмельницком, где избили защитника, решили передать ПЦУ. Вечером того же дня там провел первую службу капеллан Православной церкви Украины.