В Хмельницком всем религиозным организациям УПЦ МП прекратили право на пользование земельными участками

В Хмельницком религиозным организациям Украинской православной церкви Московского патриархата прекратили право на пользование земельными участками. Запрет последовал за скандалом в городе с московскими священниками, которые накинулись на военного.

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Соответствующее решение принял городской совет на сессии 4 апреля. Об этом сообщил общественный деятель Андрей Смолий в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что депутаты Хмельницкого горсовета во вторник собрались на внеочередной сессии. Они обсуждали возможность расторжения всех договоров на землю с организациями, связанными с Московским патриархатом.

В итоге решением горсовета в Хмельницком прекратили право пользования земельными участками всем религиозным организациям в общине, принадлежащим УПЦ МП.

"В Хмельницком горсовете "религиозная" сессия… Решение по всем церквям приняли единогласно 38 присутствующих депутатов", – уточнил Смолий.

Напомним: 2 апреля в Хмельницком священники УПЦ МП набросились в церкви на военного. Причиной потасовки стал вопрос защитника, получившего ранение и контузию на фронте, о том, сколько еще украинцев должна убить РФ, чтобы граждане перестали посещать московские храмы.

Впоследствии Артур Ананьев, видео с избиением которого взволновало сеть, объяснил детали инцидента. Он признался, что на фоне ежедневных смертей гражданских и военных украинцев просто не может мириться с тем, что в его городе есть люди, до сих пор славящие РПЦ и сохраняющие связи с Москвой.

Затем в Хмельницком перерегистрировали Свято-Покровский кафедральный собор, в котором избили бывшего военного. Первую службу в храме провел капеллан ВЦУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, женщина по имени Юлия Коминко инициировала петицию с призывом "не запрещать" УПЦ МП в Украине. Премьер Денис Шмигаль отметил, что поднятые в обращении вопросы уже поручено проработать специалистам.

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