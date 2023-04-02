"Запретить ФСБшное кодло!" Мэр Хмельницкого заявил, что у УПЦ МП заберут землю после избиения военного
Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин отреагировал на избиение военного священниками УПЦ Московского патриархата. Мэр заявил, что агентуру российской ФСБ "в виде УПЦ МП" следует запретить по всей стране, а власти Хмельницкого отберут у российской церкви землю.
Об этом Симчишин написал в своем Telegram-канале. "Тот антиукраинский шабаш, который проходит в последние дни в столице и избиение военного в Хмельницком должны стать железобетонным аргументом для Верховной Рады, чтобы проголосовать законопроект о запрете: раз и навсегда запретить это фсбешное кодло", – заявил городской голова.
Он добавил, что на внеочередной сессии горсовета будет прекращено использование всех земельных участков на территории громады.
Также будут инициированы решения областного и районного советов, пообещал Симчишин.
"Те, кто избивал военного, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Патрульные, составившие протокол на военного, должны быть уволены", – подчеркнул мэр Хмельницкого.
Он также призвал священников, у которых есть "хотя бы частичка украинского", немедленно выйти из "фсбешной структуры".
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В Хмельницком служители УПЦ МП набросились на военного, получившего ранение и контузию на фронте. Артур Ананьев пришел задать вопрос: сколько украинцев должны погибнуть, чтобы люди перестали посещать храмы Московского патриархата.
– Представители УПЦ МП назвали военного "членом преступной организованной группировки" и обвинили в "нападении на священнослужителя". По их словам, он якобы не имеет никакого отношения к защитникам Украины. Ананьев якобы сорвал богослужение и повредил Евангелие в присутствии сотни прихожан.
– 1 апреля суд избрал меру пресечения скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу – круглосуточный домашний арест сроком на два месяца. Также Петр Лебедь должен ограничить контакт с прихожанами.
– СБУ сообщила Павлу о подозрении в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.
– В суде на Павла надели электронный браслет, несмотря на его словесные возражения.
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