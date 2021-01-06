У ЄС схвалили вакцину Moderna проти COVID-19

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) затвердило до застосування в Євросоюзі вакцину від коронавірусу (COVID-19) виробництва компанії Moderna.

Про це йдеться у відповідній заяві регулятора від 6 січня. У разі остаточного затвердження Комісією Євросоюзу, вона стане другою вакциною, дозволеної для використання в ЄС. Препарат будуть вводити людям від 18 років.

"Комітет EMA з лікарських засобів для людини ретельно оцінив дані про якість, безпеку та ефективність вакцини і на основі консенсусу рекомендував Європейській комісії надати офіційний дозвіл на продаж. Це забезпечить громадянам ЄС впевненість в тому, що вакцина відповідає стандартам ЄС і введе в дію заходи безпеки , контроль і зобов'язання для підтримки кампаній вакцинації в масштабах ЄС ", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що вакцина BioNTech-Pfizer в даний час є єдиною дозволеною вакциною від коронавірусу в Євросоюзі.

"Що стосується всіх ліків, ми будемо уважно стежити за даними про безпеку та ефективність вакцини, щоб забезпечити постійний захист населення ЄС. У своїй роботі ми завжди будемо керуватися науковими даними та нашою прихильністю справі захисту здоров'я громадян ЄС", – сказав виконавчий директор EMA Емер Кук.

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